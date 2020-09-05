Kai Havertz kimdir?

Chelsea, Bayer Leverkusen forması giyen Kai Havertz'i de 71 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Peki Kai Havertz kimdir? Detaylar haberimizde.

Transfere doymayan Chelsea, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından orta saha oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağladı.

Timo Werner, Ben Chilwell ve Hakim Ziyech için bugüne kadar toplam 143 milyon sterlin ödeyen kulüp, yaptığı açıklamada Alman futbolcunun transferinin de tamamlandığını duyurdu.

21 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık sözleşme veren ekip, İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leverkusen'a 71 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

45 MAÇTA 18 GOL ATTI

Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Havertz, altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de geçen sezon 45 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu, 7 kez milli oldu.

KAİ HAVERTZ KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de ve Almanya millî takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur.

Aachen, Almanya'da doğan Havertz, futbola amatör takımlardan Alemannia Mariadorf'ta başladı.

2008 yılında 2. Bundesliga ekibi Alemannia Aachen'le anlaştı ve iki yıl kulübün akademisinde yer aldıktan sonra 11 yaşında Bayer Leverkusen'e katıldı.

2016 yılında 17 yaş altı ekibinde 18 gol atan futbolcu, 17 yaş altı gümüş Fritz Walter Madalyası kazandı ve ertesi yıl Leverkusen'in as takımına alındı.

Havertz, Bayer Leverkusen ile ilk maçına 15 Ekim 2016 tarihinde Bundesliga'da 2-1 yenildikleri Werder Bremen karşısında çıkarken, oyuna ikinci yarıda Charles Aránguiz'in yerine dâhil oldu.

Sahaya girdiğinde 17 yıl ve 126 günle kulübün Bundesliga'da ilk maçına çıkan en genç futbolcusu oldu.

17 Şubat 2017 tarihinde Bundesliga'daki 50.000. golü atan Karim Bellarabi'ye asist yaptı.

Dört gün sonra takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nun ceza almasıyla, ilk Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de son 16 turunun ilk ayağında yenildikleri Atlético Madrid karşısında çıktı.

Ancak Mart ayındaki rövanş maçı okulunun sınav dönemiyle çakılınca kadrodan çıkarıldı. Leverkusen'deki ilk golünü 2 Nisan'da 3-3 berabere kaldıkları VfL Wolfsburg'a atarken son dakikalarda attığı bu gol sonucu belirledi.

Attığı bu golle Havertz, 17 yaşında Leverkusen'ın Bundesliga'daki en genç gol atan futbolcusu oldu. Nihayetinde tüm turnuvalarda 28 maça çıkan futbolcu, dört gol atarken bunların ikisini sezonun son gününde Hertha Berlin'e attı ve takın ligi 12. sırada tamamladı.

14 Nisan 2018 tarihinde Havertz, 18 yıl ve 307 gününde 50 Bundesliga maçına ulaşarak bunu başaran en genç futbolcu olarak Timo Werner'ın rekorunu kırdı. Leverkusen'le ikinci sezonunu beşinci bitiren takımda 30 lig maçına çıktı ve üç gol attı.

26 Ocak 2019 tarihinde Wolfsburg'u 3-0 yendikleri maçta penaltıdan en genç gol atan futbolcu olduğunda 19 yaşındaydı ve yaşının yedi ay ve altıncı günündeydi.

Sonraki ay 2-0 yendikleri Fortuna Düsseldorf maçının ardından 75 Bundesliga maçına çıkmış olan futbolcu, Julian Draxler'in ardından bunu başaran en genç ikinci futbolcu oldu.

13 Nisan'da Leverkusen ile 100. maçında 1-0 yendikleri Stuttgart'a maçın tek golünü attı. Bu gol, onun ligdeki 13. golüydü ve 1967-68 sezonunda bir sezonda bu kadar gol atıp bu başarıyı gerçekleştiren en genç futbolcu olan Stuttgart'lı Horst Köppel'i yakaladı.

5 Mayıs'ta 6-1 yendikleri Eintracht Frankfurt'a ligdeki 15. golünü atarken, ilk kez bir Bundesliga maçının ilk yarısında yedi gol atıldı.

Sezonun son haftasında ligdeki 17. golünü 5-1 yendikleri Hertha Berlin'e atan Havertz, bir Bundesliga sezonunda en çok gol atan ergenlik çağındaki futbolcu oldu.

Sezon sonunda Almanya'da Yılın Futbolcusu ödülünü Marco Reus'a karşı yalnızca 37 oyla kaybetti.

2019-20 sezonunun ilk haftasında Havertz, 3-2 yendikleri Paderborn'a attığı golle, 25 Bundesliga golü atan Köppel'in ardından tüm zamanların en genç ikinci futbolcusu oldu.

Aralık ayında 20 yıl, altı ay ve dördüncü gününde 2-0 yendikleri Köln maçında 100. Bundesliga maçına ulaşarak Werner'ın bunu başaran en genç futbolcu rekorunu kırdı.



