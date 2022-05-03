Kamil Şerbetçi kimdir?

Gaziantep Sanayi Odası’nın ikinci yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmış iş insanı Kamil Şerbetçi, birçok kuruluşun da oluşmasında öncülük etmiştir.

Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan kuruluşların ilk adımlarının atılmasında öncülük eden ve yöneticilik sorumluluğunu alarak katkı sağlayan isimlerden birisi Kamil Şerbetçi.

Gaziantep'te doğdu

Şerbetçi 10 Haziran 1947 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı.

Kamil Şerbetçi, 1968 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Birçok kurumda yöneticilik yaptı

Tekstil sanayi sektöründe imalat ve ticaret işleriyle uğraşan Şerbetçi, kurucularından olduğu Brode Tekstil Sanayi, Kemal Şerbetçi Tekstil Sanayi, Şerbetçi Nakış ve Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Kamil Şerbetçi Tekstil Sanayi firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucu üyesi

Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucu üyelerinden olan Şerbetçi, 15 Ağustos 1989 yılında Meclis üyeliğine, 24 Nisan 1990 yılında da Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 1990-1998 yılları arasında GSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Aktif bir iş hayatı olan Şerbetçi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, Daimi Ekonomik İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Brode Sanayicileri Birliği Kurucu Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetmenliği ve Gaziantepspor Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

1998'de vefat etti

Şerbetçi 2 Mayıs 1998 yılında bürosunda çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti.

"Ülke sanayimizin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur"

Şerbetçi'nin vefatının 24. yılında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Merhum Kamil Şerbetçi odamızın ikinci dönem yönetim kurulu başkanlığını yapmış, öngörüsü ve icraatlarıyla şehrimiz ve ülke sanayimizin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur. Bizler de kendilerinin bizlere bıraktığı değerler ve hedefler doğrultusunda daha çok çalışacak, günün koşullarına uygun, yenilikçi atılımlarla onlardan devraldığımız bayrağı gelecek nesillere devredeceğiz." diye konuştu.