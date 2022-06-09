Kenan Taş kimdir

Mesleğe Mehmet Ali Birand’in yanında 32. Gün televizyon programında asistan olarak başlayan ve kariyer basamaklarını başarıyla çıkan Gazeteci Mehmet Taş'ın hikayesi...

1958 yılında İzmit'te dünyaya gelen Kenan Taş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirmesiyle kariyerine ilk adımını usta bir ismin yanında attı.

Mehmet Ali Birand’ın yanında 32. Gün programında asistan olarak mesleğe başlayan Kenan Baş, bir yandan da Kabataş Lisesi’nin yüzüncü yılı sebebiyle hazırlanan “Karanlığı Ezenler’in Lisesi” Belgeselinin prodüktörlüğünü yaptı.

Ardından yolu CNN ile kesişti ve Türk 5N1K programında çalışmaya başladı.

Halep ve Afrin'de sahada haber yaptı

5N1K Programında kendi özel haberlerini yaptı. 2013 yılında yanında kameraman olmadan tek başına Suriye’de savaş devam ederken Halep’e girdi.

CNN Türk 5N1K’da yayınlanan haberi ile Türki̇ye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın Programı ödülünü 5N1K’ya kazandırdı.

Sahadaki görevini başarıyla yerine getiren Baş, ardından Türk televizyonlarında ilk kez Afrin kentine girdi. Bu haberi, yılın kameramanı ödülünü getirdi.

Madencilerle 24 saat

2014 yılında Zonguldak’ta bir kömür madeninde, madencilerle bir gün geçirdi. Bu dosyasıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Yılın gazetecilerinden biri seçildi.

Irak’ın DEAŞ’ten kurtarılan şehri Şengal kentinde yaşananları haberleştirdi.

Ödüllere layık görüldü

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından TV kategorisinde övgüye değer ödülü aldı.

2018 Yılında Ekonomik krizle uğraşan Venezuela'ya gitti.Özel haber serisiyle 2018 Yılında da yılın gazetecisi ödülünü kazandı.

Kenan Taş onlarca farklı program ve belgeselin hazırlanmasında ve fikir aşamasında yer aldı. Bugüne kadar binin üzerinde röportaj ev habere imza attı.

Özel haber, yapımcılık, direktörlük...

Cüneyt Özdemir ile birlikte 15 temmuz süreci ile ilgili "Bir Millet Direniyor" adında bir araştırma kitabı hazırladı.

Kenan Taş hala 5N1K programının yapımcılığı yanı sıra Cüneyt Özdemir youtube kanalının direktörlüğünü yapıyor. "Çözüm Önerisi" adı altında bir program ve özel haberler hazırlıyor.

Kenan Taş kendisini seyahat etmeyi keşfetmeyi ve öğrenmeyi seven bir dünya vatandaşı olarak kendini tanımlıyor…

5N 1K harabeye dönen Halep'e girdi