Kerim Çomoğlu kimdir Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Kerim Çomoğlu'nun biyografisidir.

Kerim Çomoğlu, aslen Rize Çayelilidir.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Çomoğlu, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

3 bakana danışmanlık yaptı

Medyada çeşitli çalışmalar yapan Kerim Çomoğlu, 2017 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda göreve başladı.

Sırasıyla üç Gençlik ve Spor Bakanı'na danışmanlık yapan Kerim Çomoğlu, 2020 yılında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne atandı.

Halen Bakanlıktaki görevlerine devam eden Kerim Çomoğlu, İstanbul Üniversitesi Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almaktadır.

Kerim Çomoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.