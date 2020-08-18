Kubilay Aka kimdir

25 yaşındaki Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. Karşısına çıkan bir fırsatla oyunculuğa başlayan Aka, Vatanım Sensin, Çukur ve Aşk 101 gibi gündemde yer eden dizilerde oynadı.

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun olan Aka, birçok farklı dizi ve filmde rol alarak oyunculukta kariyer yapmaya başladı.

'Vatanım Sensin' dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, 'Çukur' dizisinde Celasun karakterine hayat vermeye devam ediyor.

ELİNE OYUNCULUK FIRSATI GEÇTİ

Oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Kubilay Aka, şans eseri karşısına çıkan oyunculuk fırsatını şu şekilde anlatıyor:

"Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış.

"BAŞKASI SÖYLESE ŞAKA ZANNEDERDİM"

10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim."