Mahir İz kimdir

Ömrünü kitaba ve eğitime adayan mütefekkir, şair ve yazar Mahir İz'in hayat hikayesidir.

Ömrünü edebiyata, kitaba ve bilime veren Mahir İz, yaşadığı süre boyunca pek çok öğrendi yetiştirdi, öğrencilerine rehberlik etti. 60 yıl gibi uzun bir süre hocalık yapan Mahir İz'in hayatına dair bazı notlar...

Mahitr İz, Medine-i Münevvere, Midilli, Balıkesir ve Ankara'da kadılıkları yapan Külahizade es-Seyyid İsmail Abdulhalim Efendi ile Şerife Raife Hanımın oğlu olarak 28 Ocak 1895'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Tam adı Abdullah Mahir İz olan yazar, ilk ve orta okulu babasının görevi nedeniyle Midilli, Balıkesir ve Isparta'da tamamladı. İstanbul Vefa Lisesi'nde başladığı lise eğitimini 1916'da Ankara Sultanisinin edebiyat bölümünde bitiren İz, aynı okulda Türkçe öğretmenliğine başladı.

Edebiyat tarihçisi Fahir İz'in ağabeyi olan usta kalem, ailesi tarafından itinalı bir eğitime tabi tutularak, resmi eğitimin yanında, pek çok önemli isimden de özel ders aldı.

Mahir İz, TBMM'de zabit katipliği yaptı, Milli Mücadele yıllarında Ankara'da Mehmet Akif Ersoy ile Fars ve Fransız edebiyatı üzerine çalıştı.

İstiklal Marşı vurgusu

İstiklal Marşı'nı bir eğitim aracı olarak görüp her fırsatta okuyan İz, gençliğinde kaleme aldığı şiirleri Maksud Kamuran adıyla Ankara'da çıkan "Say" dergisinde okuyucuyla buluşturdu. Eğitim tutkusuyla ücretsiz dersler veren İz, o zamanlar için, "Ben İstiklal Marşı'nı anlatırken, o devrin, dine, diyanete, millete, milliyete, ahlaka aykırı düşen durumları dolayısıyla çocuklara verilmesi gereken din, diyanet, millet, milliyet terbiyesini İstiklal Marşı içinde işleyerek verirdim. O zamanın müfredatı bu değerleri vermeye müsait değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Kimya ve hukuk eğitimi de aldı

Yazar İz, 1924'te tayin olduğu İstanbul İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yaptığı sırada İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü ile Hukuk Fakültesi'ne devam etti.

İstanbul İmam Hatip Okulu'nda bir sene müdürlük yaparak emekliye ayrılan İz, aynı yıl Taksim'de Yeni Kolej'in müdürü olarak yeniden eğitimciliğe döndü ve altı ay sonra yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde edebiyat, tasavvuf tarihi, hitabet ve irşat dersleri vermeye başladı.

Mahir İz, İslam bilimi ve tasavvuf alanında araştırmalar yapıp dersler verirken, bu yeni eğitimcilik döneminden 10 yıl sonra ikinci kez emekli oldu.

60 yıl hocalık yaptı

Öğretmenlik yaptığı yıllarda talebelerine nasihatlerde bulunan İz, "Dünyaya tekrar gelme imkanım olsaydı, yine muallim olmak isterdim." sözünü sık sık tekrarlayarak pek çok önemli olaya şahitlik etti ve yaklaşık 60 yıl süren hocalık yaşamında, devrin ileri gelen din, siyaset ve edebiyat insanlarıyla yakın ilişkide bulundu.

Siyasi, ilmi, fikri ve sosyal yönden çok ciddi değişikliklerin olduğu bir dönemde yaşayan İz, tasavvuf, edebiyat ve felsefe alanında uzmanlaştı ve bu alanlarda eserler verdi.

Mahir İz öldü

Mahit İz, tedavi gördüğü Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde 9 Temmuz 1974'te hayatını kaybetti.