Mark Twain kimdir

Amerikalı büyük yazar Mark Twain'in hayat hikayesidir.

Mark Twain, 1835’te ABD’nin Florida eyaletinde dünyaya geldi. Asıl adı Samuel Langhorne Clemens’tir. Babasını çok küçük yaşta kaybeden yazar, okulunu yarıda bırakarak bir basımevinde çalışmak zorunda kaldı.

On sekiz yaşına geldiğinde dünyayı keşfetme arzusunda bir genç olarak ABD’nin değişik eyaletlerini gezmeye başladı, bu arada çeşitli matbaalarda çalıştı.

Yirmi dört yaşında kaptanlık ehliyetini aldı ve Amerikan İç Savaşı çıkana kadar nehir gezileri düzenleyen gemilerde kaptanlık yaptı. Bazı gezi yazıları ve makaleler yazarak çeşitli eyaletleri dolaştı.

Kült kitap: Tom Sawyer'in Maceraları

1867’de, ilk kitabı The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County’i (Calaveras İlçesinin Ünlü Sıçrayan Kurbağası) yayınladı.

Öksüz ve yaramaz bir çocuğun Mississippi’de geçen maceralarını anlattığı, 1875’te yayınlanan Tom Sawyer’ın Maceraları adlı kitabı çok sevildi.

Mark Twain öldü

1885’te yayınlanan Huckleberry Finn’in Maceraları kitabı da kimilerince Amerikan edebiyatının ilk büyük edebi eseri olarak değerlendirilmiştir.

Kariyerinin zirvesinde döneminin en önemli Amerikan ünlüsü olduğu düşünülür. 21 Nisan 1910’da Connecticut’ta hayatını kaybetti.