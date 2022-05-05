Mary Shelley kimdir

İngiliz yazar Mary Shelley'in hayat hikayesidir...

Mary Shelley, 1797 yılında Londra’da doğdu. Babası William Godwin, radikal siyasal görüşleriyle tanınan bir yazar, annesi Mary Wollstonecraft ise dönemin etkili bir kadın hakları savunucusuydu. Annesi doğumu sırasında ölünce, babası tarafından büyütüldü, babası ve arkadaş çevresinden oldukça etkilendi.

Kitap kurdu bir çocuk

Bu şartlar altında edebiyat ve felsefenin başlıca ilgi alanları olması kaçınılmazdı. Çocukluğunun büyük bölümünü kitap okuyarak, hikâyeler yazarak geçiren Mary 1814’te, dönemin en gözde romantik şairlerinden Percy Bysshe Shelley’e aşık oldu.

Percy’nin eşinin 1816’da ölümünden sonra Londra’ya dönüp evlendiler, ardından İtalya’ya yerleştiler.

Ünlü kitabı: Frankenstein

Frankenstein; kuşaktan kuşağa bir korku klasiği olarak aktarılsa da, öyküde doğrudan korkuya yapılan bir gönderme yoktur aslında. Katil, canavar denilen yaratık ve yaratıcısı Dr. Frankenstein kurbandır. Modern çağa ve rasyonel aklın egemenliğine karşı romantik başkaldırının metaforudur onlar.

Yani toplum dışına itilen, kendi savaşını veren ve bu savaşta yenilen farklı insanların acıklı öyküsüdür.

Daha çok Frankenstein ile anılan Mary Shelley ayrıca, Lodore, Falkner Perkin Warbeck ve insanlığın yavaş yavaş yok oluşunu inceleyen ve 1826’da yayınlanan futurist bir roman olan The Last Man’in de yazarıdır.

1822 yılında eşini bir tekne kazasında kaybeden Mary, Londra'ya döndü ve 1851 yılında ölünceye kadar profesyonel yazarlık yaptı.





Mary Shelley öldü

Mary Shelley, Londra'da 1 Şubat 1851'de 53 yaşında hayatını kaybetti.