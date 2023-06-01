Mehmet Şimşek kimdir Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev almak üzere adı geçen Eski Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in biyografisidir.

Türkiye, 2023 seçimini yaptı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl daha görevini sürdürecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2.kez kurulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesinin yeni üyeleri için görüşmelere devam ediyor.

Türkiye'de son yıllarda enflasyon ve faiz sorunları ortaya çıkarken, ekonomik politikaların başında kimin olacağı merak konusu oldu.

Ekonomi denilince hatrı sayılır bir isim olan Mehmet Şimşek, Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı görevlerinde bulunmuş olan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Mehmet Şimşek kimdir" sorularına yanıt aramaya başladı. Mehmet Şimşek nereli, kaç yaşında, ne mezunu, evli mi, hangi görevlerde bulundu gibi başlıklar araştırılıyor.

İşte Mehmet Şimşek'in biyografisi...

Mehmet Şimşek kimdir

Takvim yaprakları 1 Ocak 1967'yi gösterdiğinde, Batman'ın Gerçüş ilçesinin Arıca köyünde, Hasan ve Mehdiye'nin minik oğlu olarak dünyaya geldi Mehmet Şimşek.

Dört abisi ve dört ablası olan Mehmet Şimşek, 5 yaşındayken anne acısı yaşadı.

Hayat şartlarının zorluğuna rağmen eğitime dört elle sarılan Şimşek, abisinin yanında liseyi tamamladı.

Hayallerinin peşinden Ankara'ya gitti ve 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Oldukça zeki ve çalışkandı; Etibank bursu ile yüksek lisans eğitimi için Birleşik Krallığa bağlı olan İngiltere'ye gitti.

Bu esnada yüksek lisansını bitirdi ancak sevinemeden babasının acı haberini aldı.

Yetim ve öksüz kalan Mehmet Şimşek, hayatını kariyerine adadı.

Finans ve ekonomi alanında, adından söz ettirmeye hazırlandı. Kariyeri meslek hayatı ve siyasi hayatı olarak iki zirveyi gördü.

ABD serüveni

İngiltere'den ülkesine döndüğünde Etibank'ta çalışmaya başladı. Günlük rutini olan gazetesini okurken, gözü bir ilana ilişti.

Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğinin ekonomist aradığına ilişkin ilanı görünce açılan sınava girerek işe alındı.

ABD'nin büyükelçiliğinde Türkiye ekonomisi üzerine birtakım analizler yapılan bir bölümde kıdemli ekonomist sıfatıyla 4 yıl çalıştı.

Union Bank of Switzerland'ın hisse senedi analiz biriminde işe başladı, kısa bir süre sonra, 1998'in başında İstanbul'a döndü ve burada Deutsche Bank menkul değerler bölümünde çalışmaya başladı.

Başarılı görevlerinden ötürü, ABD vatandaşlığı almaya hak kazandı.

Siyasi kariyeri

Ekonomi alanında kendini kanıtlayan Mehmet Şimşek, siyasete atılmaktan da geri durmadı.

2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükûmeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı

Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Dünya, Mehmet Şimşek'in ekonomi yeteneğine hayrandı.

Başarı üstüne başarı

Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında Avrupa’da yılın maliye bakanı seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterildi.

2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak ilk kez meclise girdi ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan hükûmette ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı.

2007-2009 yılları arasında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü görevini yürüttü.

2007 yılından itibaren Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası

Mehmet Şimşek'in özel hayatı da dikkat çekti.

Mehmet Şimşek, 1998’de İstanbul'da tanıştığı, 1971 doğumlu Amerikalı finansçı Annalise Granwald ile 20 Ocak 1999’da Türkiye’de evlendi. 23 Temmuz 2009 tarihinde ise boşandı.

9 ocak 2010 tarihinden beri Gaziantepli peyzaj mimarı Esra Kara ile evlidir ve ikiz kızları ve bir oğlu vardır.

Tenis oynamayı seven Şimşek, aynı zamanda film koleksiyoneridir.