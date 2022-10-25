Mevlüt Çavuşoğlu kimdir

Ak Parti Antalya Milletvekili ve Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun hayat hikayesidir.

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 yılında Antalya Alanya'da dünyaya geldi. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisansını ve 1993’te Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Avrupa Birliği Uzmanlığı Programı'nı tamamladı.

Çavuşoğlu; 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına başlamış, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics’de (LSE) doktora çalışmasına devam etti.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti kurucu üyeleri arasında yer alıyor.. 22., 23. ve 24. Dönem Antalya Milletvekilliği yapan Bakan; Ocak 2013-Ocak 2014 ve Eylül-Aralık 2015 dönemlerinde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Çeşitli görevlerde bulundu

TBMM Türkiye-Japonya ve Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 2003-2010 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Başkan Yardımcılığı, Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Başkanlığı ve Turizm Kalkınma Alt Komitesi Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Çavuşoğlu; aynı zamanda, Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerini de üstlendi. 2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığı (Avrupa Komisyonu Parlementer Meclisi) yapmış; bu göreve seçilen ilk Türk Parlamenter oldu.

Onursal Başkan unvanı

7 Nisan 2014 tarihinde AKPM Onursal Başkanı unvanı verilen Çavuoğlu,. 27 Ocak 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında Venedik Komisyonu'nda AKPM'yi temsil etti. AKPM’deki görevlerinin yanısıra 2007-2010 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi (Batı Avrupa Birliği Asamblesi) Türk Delegasyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Dışişleri Bakanlığı dönemi

26 Aralık 2013 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Bakan Çavuşoğlu; 29 Ağustos 2014 - 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak yeniden atanana Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Dışişleri Bakanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde atandı ve görevine başladı.