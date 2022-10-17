Michel Platini kimdir

Fransız eski futbolcu ve UEFA'nın eski Başkanı olan Michel Platini'nin hayat hikayesidir.

Dünya futbol tarihinin tartışmasız en önemli futbolcularından olan Michel Platini, kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı. Gittiği her takımda efsaneleşen Platini, adını futbol tarihe altın harflerle yazdırdı.

Futbolu bıraktıktan sonra Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran ve UEFA Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Platini'nin hayatına dair bazı bilgiler...

21 Haziran 1955'te Fransa'da dünyaya gelen Platini; futbol kariyerine AS Jouef takımında başlayan Michel Platini, profesyonel futbola ilk olarak, 1972 yılında babasının antrenörlüğünü üstlendiği Nancy takımında başladı.

1976 yılında Olimpiyatlar’da oynayan Platini ilk resmi uluslararası müsabakasına aynı yıl Çekoslavakya karşısında çıktı. Nancy takımında oynadığı yedi sezonda attığı 98 golün ardından 1979 yılında AS St. Etienne takımına transfer oldu.

1982 yılında Fransa dışına çıkarak İtalya’nın Juventus takımına katılan Platini, jübilesini 1987 yılında bu kulüpte yaparken, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Dönemin büyük futbolcusu

Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Platini, kendi döneminin en büyük futbolcusuydu ve olağanüstü gol atma kabiliyetlerine sahipti. 1985 yılında Avrupa’da yılın futbolcusu ödülünü art arda 3 kez kazanan tek futbolcudur.

Gol rekoru kırdı

1982 yılında rekor bir transfer ücretiyle Juventus’a transfer olan Platini, orada da gollerine devam etti ve İtalyan ekibinin 4 yıl içinde 3 kez şampiyon olmasında ve ayrıca Avrupa kupalarında da büyük başarılara imza atmasında büyük pay sahibi oldu. Milli takımını 1984 Avrupa Şampiyonası’na sürüklemekle kalmayan Platini, 2 hat-trick de dahil olmak üzere toplam 9 golle Fontaine’in rekorunu da kırdı.

Görkemli jübile

Bir frikik ustasıydı; milli takımında ve Juventus için birçok ölü topu gole çevirdi. Platini, Juventus’da 5 yıl oynadı. Michel Platini 1978, 1982 ve en son da 1986 Dünya Kupalarında oynadı.

Jübilesini Dünya Karmasıyla birlikte 1987’in Ağustos ayında Wembley Stadı’nda büyük bir taraftar kitlesi önünde yapan Platini, hayatının geri kalan bölümüne adım attı.

Futbol kariyerinde çıktığı 648 profesyonel futbol maçında 348 gol atmayı başaran Platini, 1983, 1984 ve 1985 yıllarında üst üste 3 kez Avrupa’da yılın futbolcusu seçilerek bu alanda da bir rekora imza attı.

Teknik direktörlük hayatı

Ancak futboldan uzak durması pek uzun sürmedi ve 1988 yılında Fransa Milli Takımı’nın başına geçen Platini, 1992’ye kadar bu görevi sürdürürken, 1998 yılında Fransa’da düzenlenen Dünya Kupası’nda organizasyon komitesinin başında bulundu.

UEFA Başkanlığı yaptı

2002 yılında UEFA ve FIFA yönetim kuruluna giren eski Fransız futbolcu, 1998-2002 yılları arasında da FIFA Başkanı Sepp Blatter’in danışmanlığı görevini yürüttü. Platini 29 Nisan 1985’de Fransız Onur Nişanı’nı Şövalye olarak aldı ve 1988’de Kumandan ilan edildi.

Düsseldorf’ta yapılan 31. UEFA Kongresi’nde 27 oyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanlığına Michel Platini seçildi. ve Fransa Futbol Federasyonu’nun asbaşkanı olarak da görev yapmaktadır.