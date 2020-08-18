Miray Daner kimdir

21 yaşında olan Miray Daner, genç yaşına rağmen uzun süredir ekranlarda gördüğümüz bir oyuncudur. Miray Daner, 7 yaşından beri bir çok dizi ve filmde yer almıştır.

15 Ocak 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Miray Daner, güzel sanatlar lisesinin müzik bölümünden mezun oldu.

7 yaşından beri dizi ve filmlerde rol almaya başlayan oyuncu Miray Daner, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

SEKTÖRDEN HİÇ AYRILMADI

2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol alan Daner, 2009-2011 yılları arasında Papatyam adlı dizide, 121 bölüm boyunca Metin Akpınar’ın torunu Gonca'yı canlandırmıştır.

VATANIM SENSİN'DE YILDIZI PARLADI

2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanınan Daner, asıl çıkışını ise Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteri ile yapmıştır.