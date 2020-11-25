Muhittin Korkmaz kimdir?

G.O.R.A. filmindeki "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim" repliğiyle tanınan, Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Peki Muhittin Korkmaz kimdir? Detaylar. haberimizde.

Genç neslin özellikle komedyen Cem Yılmaz’ın yapım ve yönetmenliğini üstlendiği GORA ve AROG filmleriyle tanıdığı usta oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun yaşamını yitidiğini, yazar ve oyuncu Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.

G.O.R.A.'DA EFSANE OLDU

Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

CEM YILMAZ'IN BİRÇOK FİLMİNDE ROL ALDI

G.O.R.A.’nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı.

Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.