Müşfik Kenter kimdir

Kent oyuncularının kurucularından, sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Müşfik Kenter'in hayat hikayesidir.

Diplomat Ahmet Naci Kenter ile Olga Cynthia çiftinin en küçük çocukları olarak 1932'de İstanbul'da dünyaya gelen Müşfik Kenter, eğitim hayatına Ankara'daki Çankaya İltekin İlkokulu'nda başladı.

Sanatçı, Cebeci Kurtuluş Ortaokulu'nun ardından gittiği Atatürk Lisesi'nden birinci sınıfta ayrılarak, 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde tiyatroya adım attı.

Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam eden ve okulu 1955'te yüksek dereceyle bitirerek Devlet Tiyatrosu'na giren Kenter, sanat yaşamına "Oğuz Ata" oyunuyla başladı.

Kenterler, dörtlü olarak uzun yıllar tiyatro yaptı

Usta sanatçı, 1959'da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve İstanbul'a giderek, kardeşi usta oyuncu Yıldız Kenter'le birlikte Muhsin Ertuğrul'la çalışmaya başladı.

Oyuncu Şükran Güngör ve Kamuran Yüce ile bu dönemde bir araya gelen Kenterler, dörtlü olarak uzun yıllar tiyatro yaptı.

Kenter kardeşler, Muhsin Ertuğrul'un desteğiyle Kent Oyuncuları topluluğunu oluşturdu. Topluluk, Site Tiyatrosu adıyla 1959-1960 sezonunda Muhsin Ertuğrul yönetiminde oyunlar sahnelemeye başladı.

İlk olarak ABD'li yazar W. Gibson'un "Salıncakta İki Kişi" adlı oyunu sahneleyen topluluğun çekirdek kadrosunda, Yıldız ve Müşfik Kenter ile Genco Erkal, Şükran Güngör ve Sadri Alışık yer alıyordu. Site Tiyatrosu, 1962'de Kent Oyuncuları adını aldı.

Koltuk satma kampanyası

Kenter kardeşler ve Şükran Güngör, Kenter Tiyatrosu'nu yapmak için tüm paralarını ortaya koyarak, büyük bir turneyle Anadolu'yu gezdi. Koltuk satma kampanyasıyla destek toplanan tiyatro binası, 1968'de tamamlandı.

Müşfik Kenter, ablası Yıldız Kenter ile meslek hayatlarının başlangıcından itibaren eğitim de vererek, bütün birikimini tiyatroya aktarmaya, katkılarını arttırmaya çalıştı ve Türk tiyatrosuna yeni isimler kazandırdı.

Tiyatro edebiyatının en önemli rollerini sahneye başarıyla taşıdı

İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller'den burslar alarak ABD ve İngiltere'de tiyatro araştırmaları yapan ve incelemelerde bulunan Kenter, İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya'nın da içinde bulunduğu birçok ülkede sahne aldı.

Usta oyuncu, William Shakespeare, Anton Pavloviç Çehov, Maksim Gorki, Bertolt Brecht, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee, Arthur Miller gibi yazarların oyunlarını sahneledi ve oynadı. Hamlet, Cyrano de Bergerac ve Sustalı Mack gibi tiyatro edebiyatının en önemli rollerini sahneye başarıyla taşıdı.

Birçok unutulmaz rolü canlandırdı

Yerli ve yabancı filmlerle belgesel ve reklamlarda seslendirme de yapan Kenter, sanat yaşamı boyunca gerek sahnede, gerek beyazperdede ve gerekse televizyonda birçok unutulmaz rolü canlandırdı.

Tiyatro oyunculuğunun yanında sinema oyunculuğuna da önem veren Kenter, "Dişi Kurt", "Sessiz Harp", "Dişi Örümcek", "Murtaza", "Şeytanın Kurbanları", "Bozuk Düzen", "O Kadın", "Üç Arkadaş", "Seni Kalbime Gömdüm" gibi sinema filmlerinde oynadı.

Müşfik Kenter öldü

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Müşfik Kenter, 15 Ağustos 2012'de 80 yaşında hayatını kaybetti. Kenter'in cenazesi, Kilyos Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.