Nelson Mandela kimdir

Güney Afrika'da ırkçılıkla mücadele eden efsanevi devlet adamı Nelson Mandela'nın hayat hikayesidir.

Ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı özgürlük mücadelesinin efsanevi ismi Nelson Mandela'nın ismi, bugün Güney Afrika'yla özdeşleşirken özgürlüğü için büyük bedeller ödediği ülkesi de 1994'ten günümüze, kıtanın en istikrarlı ülkelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Mandela'nın mücadelelerle dolu sıra dışı yaşamı ise tarihin en kurumsallaşmış ırkçılığına uğramış ulusunun yara izlerini ve hoşgörüsünü yansıtıyor.

Mandela, 1918 yılında, bir kabile şefinin oğlu olarak İngiliz himayesindeki Güney Afrika Birliği'nin Cape eyaletinde dünyaya geldi.

Çocukluğundan itibaren ülkedeki seçkin siyahi sınıfa mensup olan Mandela, siyahi çocukların en temel eğitim imkanlarından büyük oranda yoksun olduğu yıllarda iyi bir eğitim alma fırsatı buldu.

İlklerin adamı

Mandela, Güney Afrika'nın ve kıtanın en önde gelen üniversitelerinden Witwatersrand'in o dönem tek siyahi öğrencisi olarak hukuk eğitimi gördü ve Güney Afrika'nın ilk siyahi avukatı oldu.

Beyaz ırkçı apartheid rejiminin 1948 yılında iktidara gelmesi, Mandela'nın ırkçılık karşıtı mücadelesi için dönüm noktası oldu.

Mandela, bu dönemden itibaren apartheide karşı çok ırklı bir mücadeleyi benimserken başarılı eğitim kariyeri ve liderlik özellikleriyle siyahi özgürlük hareketleri içinde hızla yükseldi.

Günümüzde Güney Afrika'nın iktidar partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Gençlik Ligi Başkanlığına 1950'de seçilen Mandela, apartheid rejimi tarafından yoğun baskılarına maruz kaldı.

Pek çok suçlamaya maruz kaldı

Mandela, siyahilere yönelik ırkçı uygulamaların had safhaya ulaştığı 1955 yılından itibaren, ırkçı rejime karşı yeraltı mücadelesi fikrini benimseye başladı.

Bu tarihten itibaren, vatana ihanet dahil çok sayıda suçlamayla defalarca tutuklanan Mandela'nın, siyasi faaliyetlerde bulunması hükümet tarafından yasaklandı.

Sharpeville kentinde, 1960 yılında düzenlenen barışçıl protestoda polisin halka ateş açmasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Mandela, şoför kılığında ülkeyi gezerek ANC'nin yeraltı yapılanmasını örgütlemeye başladı.

Irkçılıkla mücadele...

Irkçılıkla mücadelede uluslararası destek arayan Mandela, Afrika turuna çıktı ve İngiltere'yi ziyaret etti. Mandela, ülkesine döndükten sonra halkı kışkırtmak, hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanarak idamla yargılandı ve 1964'te ömür boyu hapse mahkum edildi.

26 yıllık esaret hayatı

Cape Town kenti açıklarındaki Robben Adası Hapishanesi'ne gönderilen Mandela, 1964-1982 yıllarında burada hapis yattı.

Mandela, taş ve kireç ocaklarında çalıştırıldığı bu hapishanenin zorlu koşullarında, diğer mahkumlarla eğitim çalışmaları yürüttü, beyazların konuştuğu Afrikaans dilini öğrendi ve İslam dini üzerine okumalar gerçekleştirdi.

Mahkumlar üzerindeki etkisi nedeniyle 1982 yılında Pollsmoor Hapishanesi'ne nakledilen Mandela, uluslararası toplumun Güney Afrika'ya uyguladığı yoğun baskılar sonucunda, 26 yıllık esaretin ardından 11 Şubat 1990'da serbest bırakıldı.

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