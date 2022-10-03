Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo kimdir

Bugün Nobel komitesi tarafından açıklanan ve Nobel Tıp Ödülü'ne değer görülen Svante Paabo'nun hayat hikayesi ve çalışmaları...

Her yıl altı dalda verilen Nobel ödülleri açıklanmaya başlandı. Açıklanan ilk ödül ise Nobel Tıp Ödülü oldu. Ödülü kazanan ismin, Norveçli bilim insanı Svante Paabo olduğu açıklandı.

Svante Paabo, yaptığı bilimsel çalışmalarla dikkatleri üzerine çekti. Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo, ödülünü 10 Aralık'ta alacak. Ünlü bilim insanı, aynı zamanda 10 milyon İsveç kronun da sahibi olacak.

Svante Paabo, 20 Nisan 1955 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de doğdu. Annesi Estonyalı kimayager Karin Paabo tarafından büyütülen Svante'nin babası, 1982 Nobel Tıp Ödülü sahibi Sune Bergström'dür.

Nobel aldı

2022'de "Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili keşifleri" nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Doktora derecesini 1986'da Uppsala Üniversitesi'nde adenovirüslerin E19 proteininin bağışıklık sistemini nasıl modüle ettiğini dair araştırma üzerine yaptı.

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Paabo, soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

Paabo, günümüz insanının soyu tükenmiş bir akrabası olan Neandertal'in genomunu sıralamayı başardı. Paabo, ayrıca daha önce bilinmeyen bir hominin olan Denisova'yı keşfetti.

Paabo, 70 bin yıl önce yaşanan Afrika'dan göçün ardından soyu tükenmiş bu homininlerden Homosapiense gen aktarımının gerçekleştiğini de keşfetti.

Paabo'nun keşfinin, günümüz insanlarına ulaşan bu eski gen akışı, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara nasıl tepki verdiğini etkilemek gibi fizyolojik bir önemi var. Nobel ödülleri, İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor.

En önemli araştırma ödülünün sahibi oldu

Doktorasını tamamladıktan sonra Almanya'nın Leipzig şehrindeki Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu. 1992 yılında, Alman Araştırma Cemiyeti tarafından verilen Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Leibniz Ödülü'nü aldı.

Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan Lisan geni FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

Paabo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir.

Yılın en etkili 100 kişisi seçildi

2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesinde yer aldı.