Ömer Kavur kimdir

Pek çok filme imza atan, yönetmen ve senarist Ömer Kavur'un hayat hikayesidir...

Ömer Kavur, 18 Haziran 1944'te Ankara'da, sanata oldukça meraklı Abbase Sina Moralı ile memur İbrahim Şadi Kavur'un tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kadıköy'de başladığı öğrenimine Robert Koleji ve Kabataş Erkek Lisesi'nde devam eden Kavur, 16 yaşında Robert Koleji'nde okurken Michelangelo Antonioni'nin La Notte (Gece) filmini izleyerek yönetmen olmaya karar verdi.

Yükseköğrenim için gittiği Paris'te, sosyal bilimler, gazetecilik ve sinema alanında eğitim gören Kavur, Sorbonne Üniversitesi'nde sinema tarihi üzerine yüksek lisans yaptı.

Kavur, Fransa'da yaşarken, "Sinemada Fransız Yeni Dalgası" olarak adlandırılan akımdan etkilendi. İlerleyen yıllarda Türkiye'de ilk filmini yaptığı zaman bu durum onun "yaratıcı yönetmen" olarak anılmasına sebep oldu.

Fransa'da kaldığı dönemde çektiği kısa filmlerle ilgi gören ve çeşitli ödüller kazanan Kavur, Alain Robbe Grillet'nin 1968 yapımı L Homme qui merit (Yalan Söyleyen Adam) ve Bryan Forbes'un 1969 yapımı The Madwoman of Chaillot (Çılgın Kadın) filmlerinde yönetmen yardımcılığını üstlendi.





İlk uzun metraj filmini 1974'te çekti

Türkiye'ye 1971'de dönen Kavur, bir süre belgesel ve reklam filmleri çekti. Yönetmen Kavur, Türk sinemasında edebiyatçılarla yaptığı iş birliği ve uyarlamalarıyla önemli bir yer edindi.

Refik Halid Karay'ın Memleket Hikayeleri eserindeki Yatık Emine adlı öyküsünden uyarladığı, aynı adlı ilk uzun metrajlı filmini 1974'te çeken Kavur, filmdeki yalın anlatımıyla dikkati çekti.

Bir süre reklam filmlerine dönen Kavur, 1979'da İstanbul'daki kimsesiz çocukların yaşamlarını konu alan Yusuf ile Kenan'ı izleyiciyle buluşturdu.





Anayurt Oteli ile birçok ödül kazandı

Kavur'un 1987'de Yusuf Atılgan'ın romanından uyarladığı ve birçok ödül getiren Anayurt Oteli filmi, Türk sinemasında, 1980'lerin sonunda üretilen başarılı filmlerden biri oldu.

Bir insanın iç gerilimini ve taşra yaşamının durağanlığını, gerilim filmlerini aratmayan bir tedirginlik atmosferi içinde yansıtan yapım, yalın ama derinlikli anlatımıyla dikkati çekti.

Ömer Kavur öldü

Uzun süre lenf kanseri tedavisi gören yönetmen, 12 Mayıs 2005'te 61 yaşında vefat etti.







