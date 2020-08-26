Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş kimdir? kaç yaşında? nereli?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır. Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından biri olan Reynmen, bir süre önce başladığı müzik kariyerinde çıkardığı son şarkıyla da hatırı sayılır dinlenme sayılarına ulaştı

"Derdim Olsun" ve "Ela" şarkısından sonra bu akşam Leile isimli parçasıyla da kısa sürede oldukça önemli bir dinlenme ve izlenme sayısına ulaşan Reynmen ile ilgili merak edilenleri sizler için bir araya getirdik...

REYNMEN YANİ YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1996 yılında doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.