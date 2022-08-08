Semih Sergen kimdir

İki gün hayatını kaybeden usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen'in hayat hikayesidir.

6 Ağustos'ta 91 yaşında hayatını kaybeden Semih Sergen, emektar Yeşilçam oyuncusudur. Sadece oyuncu oyuncu değil aynı zamanda büyük bir seslendirme sanatçısıydı.

Pek çok sanatçıya sesiyle hayat veren Semih Sergen, hayatı boyunca farklı işlerde çalıştı. Ama onun için önemli olan tek şey vardı:

Tiyatro...

Tiyatroya çok hevesli ve bir o kadar da seviyordu Semih Sergen. Son zamanlarını Bodrum'da geçiren usta sanatçı çok sevdiği aynı yerde hayatını kaybetti.

Semih Sergen'in vefat etmesiyle "Semih Sergen kimdir" sorusu sorulmaya başlandı. Kullanıcılar internetten Semih Serten ismini aramaya başladılar.

İstanbul'da 13 Mayıs 1931'de doğan Sergen, ilkokula ikinci sınıftan başladı. Sanatçı, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Konservatuvar için 1949'da Ankara'ya giderek, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954'te birincilikle bitirdi.

Pek çok işte çalıştı

Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı, 1996'te yaş haddinden emekli oldu. Gençliğinde marangozluktan, çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği ve boyacılığa kadar birçok iş yapan Sergen, tiyatroya 11 yaşında Sarıyer Tiyatrosu Çocuk Bölümünde başladı.

Tiyatro kurdu

Semih Sergen, kariyeri boyunca Devlet Tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Yüzün üzerinde sinema filminde başrol oynayan sanatçı, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.

Burak, Toprak, Yağmur, Burçak ve Emine Sergen'in babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.