Serdar Dursun kimdir

Almanya'da Türk bir işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Serdar Dursun, futbola Concordia Hamburg altyapısında başladı. Türkiye'den teklifler alan futbolcu, birçok Türk futbol takımında oynadı.

Serdar Dursun, 19 Ekim 1991'de Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

1.90 boyundaki futbolcu, bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak doğduğu Almanya'da futbol hayatına ilk olarak Concordia Hamburg altyapısında başladı.

Hannover 96 altyapısına geçen Serdar Dursun, iki sezon oynadıktan sonra Hannover 96'nın A2 takımı olan ve dördüncü ligde mücadele eden Hannover 96 II kadrosuna dahil edildi.

Hannover 96 II için ilk resmî karşılaşmasına, 06 Ağustos 2010 tarihinde SC Freiburg II'e karşı oynan Regionalliga Süd karşılaşmasına çıktı.

Burada ilk sezonunda düzenli olarak ilk onbirde yer buldu ve olumlu bir performans gösterdi. Ligi 5 gol 6 asistle tamamlayan futbolcu, özellikle Türkiye'den birçok transfer teklifi aldı.

ESKİŞEHİRSPOR'A TRANSFERİ

2011-2012 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer oldu.

İLK VE SON KEZ SÜPER LİG'DE OYNADI

Eskişehir'deki ilk sezonunu Eskişehirspor A2 takımında geçirdi. Sezon sonunda kadroya girmeye başlayan futbolcu, 12 Mayıs 2012'de Sivasspor ile oynanan son hafta maçının son 32 dakikasında oyuna girerek kariyerinde ilk ve son kez Süper Lig'de oynamış oldu.

TÜRKİYE KUPASI MAÇI

2012-2013 sezonuna da A2 takımında başlayan futbolcu, ligde bir kez kadroya girip forma şansı bulamasa da Türkiye Kupası maçına çıktı.

ŞANLIURFASPOR'A KİRALANDI

Dursun, devre arasında 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralandı. İkinci yarının ilk haftalarında kulübede oturup, maçın son dakikalarında oyuna giren futbolcu, sezon sonuna doğru Şanlıurfaspor A2'e gönderildi.

DENİZLİSPOR'DA OYNADI

2013-2014 sezonu başında ise başka bir 1. Lig ekibi olan Denizlispor'a kiralandı. Denizlispor'da ilk maçlarında oyuna sonradan giren Dursun, ilk kariyeri golünü 8 Aralık 2013'te Fethiyespor'a attı.

Bir sonraki hafta ise yine son dakikalarda oyuna girip Adana Demirspor'a gol attı. Bu gollerden sonra teknik direktör Özcan Bizati tarafından bir süre ilk 11'de oynatıldı, ancak futbolcu başka bir golle buluşamayınca tekrar yedek kulübesine döndü. Sezonu ise Denizlispor A2'de tamamladı.

ESKİŞEHİRSPOR SÖZLEŞMESİ BİTİNCE FATİH KARAGÜMRÜK'E TRANSFER OLDU

Mayıs 2014'te Eskişehirspor ile sözleşmesi biten Dursun, 2014-15 transfer döneminde Türkiye 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük takımına transfer oldu.

Karagümrük ile ilk sezonu çok başarılı geçti. 31 maçta forma giyen futbolcu, 10 gol attı. Bunun yanında Karagümrük ile Türkiye Kupası gruplarında mücadele etti. 8 kupa maçında da 2 gol attı. Sonraki sezon ise 6 gol atabildi. Kupada ise Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu'na penaltılarla yenilerek gruplara kalamadılar. Dursun, normal sürede ve penaltılarda birer gol attı.

ALMANYA'YA DÖNDÜ

Karagümrük ile sözleşmesi biten Dursun, Almanya'ya geri dönüp 2. Bundesliga'dan SpVgg Greuther Fürth ile anlaştı.

7 Ağustos 2016'da 1860 Münih ile oynanan ilk hafta maçının 70. dakikasında oyuna girerek ilk maçına çıktı. 21 Ağustos'ta Eintracht Norderstedt ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez sahaya 11'de çıkan futbolcu, 74. dakikada oyundan çıkmadan önce bir gol atıp, bir de asist yaptı.

TRABZONSPOR İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Serdar Dursun'un şimdilerde ise Trabzonspor'a transferinin yapılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.