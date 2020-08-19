Sevcan Orhan kimdir

Alişan'la yaptığı 'Alişan ile Sevcan' programı ve türküleri ile ön plana çıkan Sevcan Orhan, Erzincalı bir Türk halk müziği sanatçısıdır.

16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sevcan Orhan, küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimleri aldı.

Lisede okuduğu sırada bir gazetenin liseler arası düzenlediği Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülük kazanan Sevcan Orhan, lise eğitiminin ardından konservatuvar okumak üzere üniversiteye gitti.

İLK ALBÜMÜNÜ 2000'DE ÇIKARDI

Üniversiteyi İTÜ Türk Müziği Devlet Kondervatuvarı'nda okuyan Sevcan Orhan, 2000 yılında 'Nenni Bebek' isimli ilk albümünü çıkardı.

ÜSLUP VE REPETUAR DERSLERİ VERİYOR

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuar dersleri vermektedir.

'ALİŞAN İLE SEVCAN'

2012-2013 yılları arasında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra Alişan ile birlikte, 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

ÜMİT ÖZYILMAZ İLE EVLİLİĞİ

2013 yılında bağlama sanatçısı Ümit Özyılmaz ile evlenmiştir.