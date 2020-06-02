Ahmet Tekdal kimdir

Siyasete gönül vermiş, kapatılan Refah Partisi Eski Genel Başkanı, Avukat Ahmet Tekdal’ın hayat hikâyesidir…

Ahmet Tekdal, Refah Partisi’nin kuruluşundaki özel isimlerden biriydi. Partinin kuruluş ve kapatılma sürecinde neler oldu? Ahmet Tekdal siyasette nasıl ilerledi? 89 yaşında hayata veda eden Tekdal, nasıl bir hayat yaşadı?

Ruhu şad olsun…

Eğitim hayatı ve siyasete girişi

Ahmet 6 Şubat 1931’de, Ağrı’da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimini tamamlayan Tekdal, serbest avukat olarak çalıştı. Siyasi adımları da başlamıştı. Tekdal, Refah Partisi’nin kuruluşunda yer aldı ve 1984-1987 yılları arasında ilk genel başkanı oldu. 11 Ekim 1987 itibarıyla görevi sonlanan Tekdal’ın yerine Necmettin Erbakan geldi.

Prof. Dr. Erbakan’ın genel başkan olduğu süreçte Tekdal da, partinin Teşkilat Başkanlığı görevini yürüttü. Parti, 1991 Seçimleri’nde meclise girdi. 1995 Seçimleri’nden de birinci parti olarak çıktı. Bu dönemde Tekdal, 20. Dönem Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. 8 Ocak 1996’da başladığı görevi, 22 Şubat 1998’de, anayasanın 84. maddesi son fıkrası gereğince milletvekilliği görevi sona erdi.

Refah Partisi kuruluş sürecinde Ahmet Tekdal

1980 darbesinden sonra Milli Selamet Partisi kapatılmıştı. Milli Güvenlik Konseyi’nin siyasi partilerin yeniden kurulup faaliyet göstermesine izin vermesinin ardından, 19 Temmuz 1983’te, Milli Selamet Partisi’nin görüşlerini benimseyen Refah Partisi, Ali Türkmen başkanlığında kuruldu. Milli Güvenlik Konseyi’nin kurucuları birkaç kez veto etmesi üzerine kadro, kanunların verdiği zamanda kurulamadı. Böylece Refah Partisi, 1983 Seçimlerine katılamamıştı. Bunun üzerine ilerleyen süreçte kurucu üyeler arasında bulunan ve veto edilmemiş olan Ahmet Tekdal, 1984’te, parti başkanlığına getirildi.

Tekdal başkanlığındaki Refah Partisi, çok kısa bir zamanda ülke genelinde bütün teşkilatını kurmuştu. Hedeflerinde manevi kalkınma ve sanayileşme ağırlıktaydı. Milli Selamet Partisi’nin oy verenlerini de çok geçmeden kazandı.

Parti ilk kez 25 Mart 1984’te, Ahmet Tekdal başkanlığında yerel seçimlere katıldı. Yüzde 4,44’lük oy oranı ile Van ve Şanlıurfa Belediye Başkanlıklarını aldı. 28 Eylül 1986’da, 11 ilde yapılan milletvekili ara seçimlerinde de vardı. Bu seçimde de yüzde 4,76’lık oy oranı alan Refah Partisi’nde, 6 Eylül 1987’de yapılan referandum ile bazı değişiklikler oldu. Referandum ile siyaset yapma yasağı kaldırılan eski siyasi parti liderlerinden Milli Selamet Partisi eski başkanı Necmettin Erbakan, 11 Ekim 1987’de genel başkan seçildi.

(Necmettin Erbakan ile)

Siyaset yasağı

28 Şubat sürecinde Refah Partisi, Doğru Yol Partisi ile kurduğu koalisyon hükümeti ile ‘Refahyol Hükümeti’ne imza atmıştı. Bu koalisyon, 28 Haziran 1996’da, TBMM’de güvenoyu aldı. Necmettin Erbakan da başbakan olmuştu. Ancak Erbakan’ın Haziran 1997’de istifası üzerine Refahyol Hükümeti dağıldı…

Olumsuzluklar peşi sıra geliyordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 21 Mayıs 1997’de, Refah Partisi iktidardayken, ‘Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri’ olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. 8 ay süren davanın ardından Refah Partisi, 16 Ocak 1998’de, Anayasa Mahkemesi kararınca kapatıldı. Ayrıca Ahmet Tekdal ile birlikte Necmettin Erbakan, Şevki Yılmaz, Şevket Kazan, İbrahim Halil Çelik ve Hasan Hüseyin’e 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildi…

Kapatılması ihtimaline karşı İsmail Alptekin başkanlığında Refah Partisi’nin mirasçısı olarak, 17 Aralık 1997’de Fazilet Partisi kurulmuştu. Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından bağımsız kalan yaklaşık 150 milletvekili de, Fazilet Partisi’ne geçti.

Siyaset yapma yasağı bulunan Ahmet Tekdal da, aktif olarak siyaset yapamasa da, 1998-2001 yılları arasını Fazilet Partisi’nde geçirdi. 22 Haziran 2001’de Fazilet Partisi’nin kapatılıp, daha sonra bu partinin devamı niteliğinde Recai Kutan önderliğinde Saadet Partisi kuruldu. Ahmet Tekdal, 2001 itibarıyla günümüze Necmettin Erbakan liderliğindeki Saadet Partisi’nde yer aldı…

(Dr. Fatih Erbakan ile)

Ahmet Tekdal öldü

Ahmet Tekdal, 2 Haziran’da (bugün), Ankara’da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayata gözlerini kapadı. 89 yaşındaydı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi görevini yürütüyordu. Acı haberin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Tekdal’ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal ile Fatih Erbakan’a telefonda taziyelerini iletti.

Tekdal’ın cenazesi, bugün Hacı Bayram Veli Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı’ndaki aile kabristanına defnedildi…

Siyasete gönül vermiş, hukuk alanında ilerlemiş bir Ahmet Tekdal geçti bu dünyadan…

İyi ki…

Damla Karakuş

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