Ayşe Nur Bahçekapılı kimdir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan, Avukat Ayşe Nur Bahçekapılı’nın kariyerinin hikâyesidir…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan iki isimden biri Ayşenur Bahçekapılı oldu.

Peki Bahçekapılı nasıl bir siyasi kariyer süreci izledi?

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Ayşe Nur, 26 Kasım 1954’te, Trabzon Maçka’da, Şahsene Hanım ve Hasan Şefik Bey’in kızları olarak dünyaya geldi.

Üniversitede eğitim tercihini hukuktan yana kullandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetini verdikten sonra serbest avukat olarak çalıştı. Siyasi adımlar da atan Bahçekapılı, hukuk alanında çalışmalarda bulundu…

Mesleki kariyeri ve özel yaşamı

Bahçekapılı, serbest avukatlığın yanında 1988-1992 yılları arasında, Turgut Kazan’ın başkan olduğu dönemde, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görevliydi.

1989’da, tiyatrocu Mustafa Alabora ile evlendi. Ancak bu evlilik boşanma ile sonuçlandı. Bahçekapılı daha sonra tekrar evlenmedi.

Özdemir Özok ve Eralp Özgen’in başkanlıkları döneminde, 1997-2005 yılları arasında, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü. Ayrıca Sosyal Demokrat Hareket Platformu’nda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu idi.

Siyasette de ilerledi…

Siyasi kariyeri

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı’nı yürüten Bahçekapılı, 2007 itibarıyla İstanbul 2. Bölgeden Milletvekili seçilmişti.

SHP, 12 Eylül Darbesi ardından kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin oylarını bir bünyede toplamak için, 3 Kasım 1985’te, aynı yolda ilerleyen Sosyal Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti’nin birleşmesi ile kurulmuştu. SHP, 18 Şubat 1995’te, CHP ile birleşti…

Türkiye Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevi de yürüten Bahçekapılı, 2009-2013 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili olarak görev aldı. Artık çalışmalarını Ak Parti ile sürdüren Bahçekapılı, 2013 Temmuz- 2015 Haziran tarihleri arasında TBMM Başkanvekilliği görevini sürdürdü. Bu görev, 2015 Kasım-2018 Haziran tarihleri arasında da tekrarlanarak devam etti.

AK Parti’ye geçiş süreci

Bahçekapılı, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen ‘Sol tandanslı olduğunuzu biliyoruz. Bir dönem SHP’de aktif rol aldınız. Nasıl oldu da AK Parti’li oldunuz?’ sorusuna verdiği yanıtla bu süreci anlatıyordu:

“2007’deki seçimlerde böyle bir teklifle karşılaştığımda 27 Nisan muhtırası gerçekleşmişti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 krizi yaşanmıştı. Toplumda kesimler arasında müthiş bir kutuplaşma yaşanıyordu. Daha net olarak söyleyecek olursak; laikçi olarak kendilerini tanıtan kişilerin, muhafazakârları ötekileştirme çabası beni rahatsız ediyordu. Kendi başıma tanıklık etmiştim ki; farklı kesimlerin arasında müthiş bir diyalog kopukluğu ve birbirini tanımama sorunu vardı. Her kesimden arkadaşım olduğu için bunu açıklıkla görebiliyordum. Bir şeyler yapabilirim sorumluluğu ile hareket ettim.”

Röportajda kendisine yöneltilen bir başka soruda da, muhafazakâr camia ile ilk iletişimin başlangıcını anlatıyordu:

“Şunu söyleyeyim ben demokrat olmaya çalışan bir vatandaşım. Herkesin inancını özgürce yaşadığı, devletin kimilerini dışlamadığı bir toplumda yaşamayı isterim. O yüzden bu kesimde hiç yabancılık çekmedim. Her şeyi tartışabildiğim, her şeyi konuşabildiğim arkadaşlıklarım ve dostluklarım oldu. 28 Şubat’tan sonra toplumda muhafazakâr kesimden olan arkadaşlarımın çok baskı gördüğünü biliyordum, toplumdan reddedildiklerini, inkâr edildiklerini görüyordum…”

Bahçekapılı’ya şöyle bir soru da yöneltilmişti aynı röportajda:

“Size adaylık teklifi gelmeden her iki camia ile de görüşüyordunuz. Peki, CHP kimliğiniz varken muhafazakâr camiada nasıl karşılanıyordunuz?”

Ve yanıtı şöyleydi:

“Hiçbir problem yaşamıyordum. Biz baroda da muhafazakâr olan demokrat arkadaşlarla zaten görüşüyorduk. Muhafazakâr demokrat kesimdeki muhabbeti, tartışmayı, ilişkiyi, sohbeti çok üzülerek söylüyorum sol kesimde görememeye başlamıştım. Yani muhafazakâr demokrat olan kesimler soldan sağa her siyasi görüşe açıktı ve fakat sol kesim aynı açıklığı gösteremiyordu. Tam tersine dönüşmüştü roller. Sol tutucu ve muhafazakâr bir hüviyete bürünmüşken, muhafazakâr demokratlar tam tersine kapılarını herkese açmışlardı. Bu kesimde çok iyi arkadaşlarım çok iyi dostluklarım vardı. Siyasi olarak da yeni şeyleri görmekle yeni tecrübeler edinmekle kendimi çok donatılmış hissetmeye başladım.”

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Ayşe Nur Bahçekapılı ve Meltem Taylan Aydın atandı.

Ayşe Nur Hanım ve Meltem Hanım’a yeni görevlerinde başarılar dileriz…

Damla Karakuş

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