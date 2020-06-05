Meltem Taylan Aydın kimdir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan, Meltem Taylan Aydın’ın kariyerinin hikâyesidir…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan iki isimden biri Merve Taylan Aydın oldu.

Peki Aydın nasıl bir siyasi kariyer süreci izledi?

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Meltem, 1973’de, Ankara’da, Taylan Ailesi’nin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Aydın, eğitimini siyasette ilerlemek üzere başlattı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Aydın, ‘Ekonomi Alanında Gelişmekte Olan Ülkelerde Makroekonomik Performans Analizi ve Davranışsal Ekonomi’ konularında lisansüstü çalışmalarını yürüttü. 2008'de, Başbakanlık Müşavirliğine atandı. 2014’te, Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler Programı’na kabul edildi.

Aydın, Harvard Extension School’da, İşletme yüksek lisans programına devam ediyor…

Kariyeri

Aydın, 16 Ekim 2018’den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev alıyordu. Ayrıca daha öncesinde 8 Haziran 2017’de de, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Meltem Taylan Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı atandı.

Aydın, 2018’den bu yana Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevini sürdürüyordu.

Meltem Hanım ve Ayşe Nur Hanım’a yeni görevlerinde başarılar dileriz…

Damla Karakuş

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