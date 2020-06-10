Olcay Kılavuz kimdir

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kariyerinin hikâyesidir…

Henüz öğrenciyken Ülkü Ocakları ile tanışan Olcay Kılavuz, kariyerinde nasıl ilerledi? Bugün MHP Mersin Milletvekili olan Kılavuz, eğitim ve siyasi kariyerinde bugüne hangi adımlardan geçerek geldi?

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Olcay, 18 Ekim 1985’te, Niğde’de, Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı kasabasında dünyaya geldi.

Çocukluğunu da eğitim sürecini de Niğde’de geçirdi. İlk ve ortaokula Niğde’de giden Kılavuz, lise öğrenimini de ‘Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi’nde tamamladı. Ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nden mezun oldu.

İlerleyen süreçte Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü’nde de bir başka üniversite sayfası açan Kılavuz, mezuniyetini 2015’te aldı. Daha sonra da Spor Bilimleri alanında yüksek lisansımı tamamladı…

(Devlet Bahçeli ile)

Ülkü Ocaklarında Olcay Kılavuz

Kılavuz, kariyerini siyasi adımlarla ilerletti. Henüz üniversitede Ülkü Ocaklarına katılan Kılavuz, teşkilat içinde aktif görevler almıştı. Ardından 2006-2010 yılları arasını Niğde Ülkü Ocakları Başkanı olarak geçirdi. 2010’da, Üniversitelerden ve Orta Öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Bu süreçte kültürel ve sosyal faaliyetlerde artışla birlikte, Ülkü Ocaklarında eğitim programlarında da gelişme kaydedilmişti. Başarılı işlere imza atıyordu. Ülkü Ocaklarında düzenlenen etkinliklerde görev almaya hazır olduğunu belirten Osman Öztunç’u, Genel Merkez Sanatçısı yapmıştı…

2011’de, Niğde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Kılavuz, 10 Mayıs 2012’de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından vekaleten Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına atandı. 9 Aralık 2012 itibarıyla da, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına getirildi.

2015’te, Kadriye Kılavuz ile evlendi.

Meclise girdi ve görevinden ayrıldı

Kılavuz, 24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri’nde, MHP’den Mersin 1. Sıra Milletvekili seçilmişti.

Aralık ayında kamuoyuna Bahçeli’nin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Kılavuz ve yönetiminin görevden aldığı haberleri yansıdı. Mevcut yönetiminden, 1 Ocak 2019 tarihine kadar Ocak Genel Merkezi’ni boşaltmalarını istiyordu. Yeni yılla birlikte Kılavuz’un görevine son verildi.

Kılavuz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Çocuk yaşlarımızdan bugüne dek mensubu olmakla iftihar ettiğimiz; Alparslan Türkeş Bey’in ve şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin hatırası, taş medreselilerin çilesi, büyüklerimizin duası, gençlerimizin helal emekleriyle harcı karılan Ülkücülüğümüz, Cenab-ı Allah'ın izniyle son nefesimize kadar onurla taşıyacağımız kimliğimiz olacaktır.

Şahsıma, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı gibi onurlu bir makamı emanet eden, bu görevimiz devam ederken aynı zamanda milletvekili olmamızı uygun görerek de bizleri onurlandıran; Ülkü Ocaklıları kendi öz evlatları olarak görüp sahiplenen, fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’e en kalbi şükran ve hürmetlerimi arz ediyorum. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli Bey'in bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da emrinde olmaktan bir an geri durmayacağız.

Görevimizi tamamlamanın sonsuz huzuru ve gururu içerisindeyim. Görevler gelip geçici, şahsiyetimiz ise ömrümüzün sonuna dek ve hatta öldükten sonra da bizimle birlikte anılacak olan bir kişilik belgesidir. Ömür sermayemizi her zaman ve her şartta şahsiyetimizi ikmal ederek, mukaddes değerlerimizin ışığı altında, inanç ve ülkülerimizin gerektirdiği şekilde yaşayarak tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız.”

Kılavuz’un yerine Bahçeli tarafından, Sinan Ateş getirilmişti.

Damla Karakuş

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