Silvio Berlusconi kimdir Berlusconi, bir İtalyan siyaset adamı olarak tanınmasına rağmen başbakanlık döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geliştirdiği dostluk ile Türk halkının hafızalarda "samimiyetli" ile yer etti.

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi'ye lösemi teşhisi konulduğu ve kemoterapiye başlandığı öne sürülüyor.

Şimdi bu sağlık sorunları ile boğuşan Silvio Berlusconi, sadece bir politikacı değil aynı zamanda medya patronu, spor kulübü başkanı ve çok yönlü bir ismidir.

İtalya'da bulunduğu her alanda kendi özgün tavrını ortaya koyan Silvio Berlusconi'nin hayatı da merak ediliyor.

Berlusconi 29 Eylül 1936 tarihinde Milano’da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankacıydı. Annesi ise ev hanımıydı. Eskiden Milan spor kulübünün başkanlığını da üstlendi. Birçok ödül kazandı. 2012 yılında, Forbes dergisi Berlusconi'nin 5,9 milyar dolara sahip bir serveti olduğunu ve İtalya'nın en zengin 6. adamı olduğunu açıkladı. 2 Eylül 2020 tarihinde çağın vebası koronavirüs salgınına yakalandı.

Silvio Berlusconi’nin basın patronu olması ve çalkantılı başbakan seçilmesi süreci

1992’de Milano savcısı Antonio Di Pietro, rüşvet ve yolsuzluk üzerine temiz eller operasyonu başlatınca operasyon o dönemde henüz siyasete atılmayan İtalya’nın en zengin iş adamı Silvio Berlusconi’ye kadar uzanmıştır.

Siyasete atılarak dokunulmaz olmak isteyen Berlusconi, 1994 İtalya genel seçimleri öncesinde “Forza Italia” siyasi partisini kurmuştur.

Bir medya patronu

Partisini lider yapmak amacıyla kendi medya imparatorluğunu oluşturmuştur. Canale 5, Italia 1, Rete 4 isimli üç özel TV kanalı açmıştır. İtalya’nın büyük yayın gruplarından olan Mondadori Yayın Grubu’nu satın almış, önemli gazetecileri yüksek ücretlerle kendisine bağlamıştır. Siyasi içerikli Panorama dergisini de satın alarak medya aracılığı ile yaptığı siyasi propagandayla birinci parti olarak milletvekili seçilmiştir. Berlusconi yaptığı politikanın sonucunda başbakanlık koltuğuna oturmuştur.

Basın özgürlüğünü konusundaki hassas

Berlusconi, başbakan olduktan sonra kendi medya grubunun dışındaki diğer gazeteler ile cepheleşme yaşamışsa da basın özgürlüğünü konusundaki hassasiyetini korumuştur. Başbakan sıfatıyla, her pazartesi, basın toplantısı yapmaya başlamış, basın toplantısında ön sıralarda en muhalif gazetecilere yer ayırmıştır. Soruları yönelten basın organını ayırt etmeden yanıtlamıştır. Kendisi aleyhine yazılan yazılara da herhangi bir yaptırım kullanmamıştır. Bu örnek İtalya’da basın özgürlüğü olduğunun önemli bir kanıtıdır.

İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli lider

Berlusconi, 2001'de tekrar görevi devralmış ve kurduğu ikinci Berlusconi hükümeti ile İtalyan cumhuriyeti tarihindeki en uzun süreli lider olmuştur. 1994-1998, 2001-2006, 2008-2011 dönemlerinde liderlik yapmıştır.

Silvio Berlusconi’nin siyasi kariyeri

Silvio Berlusconi, ilk kez siyasete girdiğinde, kariyeri tartışmalara ve yargılarla neden olmuştur. Kişisel çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmak için İtalya’daki en büyük televizyon yayın ağı olan Mediaset’i satma vaadini tutmamıştır. Hükümetteki bazı ortakları, hükümetin, küresel ekonomide başarısız bulmaktadır.

1994-1998 dönemi bitip de 1999 seçimlerine girildiğinde Forza Italia, oyların yüzde 25,2’ini alabilmiştir. 2005 bölgesel seçimlerinde, merkezi sol gerilla adayları, yerel yönetimlerin ve valiliklerin kontrolünün söz konusu olduğu 14 bölgeden 12’sinde kazanmıştır. Berlusconi’nin koalisyonu, yeniden seçim için bölgesel organlardan sadece ikisi olan Lombardy ve Veneto’yu alabilmiştir. Üç parti, Hıristiyan ve Merkez Demokratlar Birliği, Ulusal İttifak ve Yeni İtalyan Sosyalist Partisi, Berlusconi hükümetinden çekilmekle tehdit etmiştir. İtalyan Başbakanı, tereddüt ettikten sonra 20 Nisan 2005’te Cumhuriyet Başkanına hükümetinin tasfiyesi için talepte bulunmuştur. 23 Nisan’da, aynı müttefiklerle yeni hükümet kurmuş, bakanları ve hükümet programını değiştirmiştir.

İktidar partileri tarafından tek taraflı olarak yazılmış yeni seçim yasası altında faaliyet gösteren milletvekili muhalefetinin sert eleştirisi üzerine Nisan 2006 genel seçimler yapılmıştır. Yeni seçim kurallarına göre, Berlusconi’nin koalisyonunun seçimleri kazanmak çıkardığı seçim yasası, yenilgiye neden olmuş ve Prodi’ye yeni bir kabine kurma şansı tanınmıştır. 2006 genel seçimlerine doğru ilerledikten sonra “birleşik, ılımlı bir parti ve reformcu” partisine olası bir birleşmeyle ilgili olarak Özgürlükler Evi’nin bazı unsurları konuşulmuştur. Forza Italia, Gianfranco Fini’nin Ulusal İttifak Partisi ve Pier Ferdinando Casini’nin Hıristiyan ve Merkez Demokratları Birliği, projeyle ilgilenmişlerdir. Ancak seçimden kısa bir süre sonra Casini partisini tarihi müttefiklerinden uzaklaştırmaya başlamıştır. 2 Aralık 2006’da, Roman Prodi’nin önderliğindeki hükümete karşı Roma’daki merkez sağda büyük bir gösteri sırasında Silvio Berlusconi, Özgürlük Partisi’nin kurulmasını önermiştir.

Yönetim kurulu devrimi

18 Kasım 2007’de, Berlusconi, Milano’daki Piazza San Babila, Forza Italia’nın yakında birleşerek, Halk Özgürlüğü partisine dönüşeceğini söylemiştir. Bu durum Berlusconi’nin “yönetim kurulu devrimi“ şeklinde yorumlamıştır.

24 Ocak’ta Prodi II Kabinesinin ani düşüşünden sonra Birlik koalisyonunun kırılması ve ardından gelen siyasi kriz Nisan 2008’de yeni genel seçimlerin önünü açmıştır.

Forza Italia fes edildi

Berlusconi, Gianfranco Fini ve diğer parti liderleri 8 Şubat 2008’de, Umberto Bossi’nin Kuzey Ligi ve Sicilya Lombardo Özerklik Hareketi ile birlikte “Özgürlük Halkı” adlı ortak liste oluşturmak konusunda anlaşmışlardır. 13-14 Nisan 2008’de yapılan parlamento seçimlerinde, bu koalisyon, Walter Veltroni’nin İtalya Parlamentosu’nun her iki meclisinde merkez sol koalisyonuna karşı kazanmışlardır. Berlusconi’nin muhafazakar bloğu yüzde 9’luk oy oranı ile lider olmuştur. Berlusconi’nin en büyük öncelikleri Napoli sokaklarındaki çöp yığınlarını kaldırmak ve yıllarca Euro Bölgesi’nin geri kalanını daha düşük performans gösteren İtalyan ekonomisinin durumunu iyileştirmek olmuştur. Berlusconi ve bakanları Berlusconi IV Kabinesi olarak 8 Mayıs 2008’de yemin etmişlerdir. 21 Kasım 2008’de Alfredo Biondi’nin başkanlık ettiği ve Berlusconi’nin de katıldığı Forza Italia Ulusal Konseyi, Forza Italia’yı feshetmiş, Berlusconi’nin ilk seçim zaferinin 15. yıldönümü olan 27 Mart 2009’da gerçekleşen Özgürlük Halkını kurmuştur.

Forza Italia hiçbir zaman resmi parti kongresi düzenlememişken, 1994’ten beri Forza Italia’nın üç parti sözleşmesi düzenlenmiş, hepsi Berlusconi’yi desteklemeye karar verilmiştir. 27 Mart 2009 tarihinde Özgürlük Halkının siyasi hareketinin kuruluş kongresinde yeni partinin tüzüğü bir onaylanmaya tabi tutulmuştur. Bu siyasi toplantı sırasında Berlusconi, Özgürlük Halkının Başkanı seçilmiştir.

2009 ile 2010 yılları arasında muhafazakar Ulusal İttifak’ın (AN) eski başkanı ve İtalyan Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini, Berlusconi’nin önderliğini dile getirmiştir.

2010'da Berlusconi kazandı

15 Nisan 2010’da Fini’nin parti içindeki görüşlerini daha iyi temsil etmek ve farklı bir parti örgütü kurmak için “Generation Italy” adlı bir hareket başlatılmıştır. 22 Nisan 2010 tarihinde, PdL Ulusal Komitesi bir yıl içinde ilk kez Roma’da toplanmıştır. Fini ve Berlusconi arasındaki çatışma televizyonda canlı olarak yayınlanmıştır. 29 Temmuz 2010’da parti yöneticisi Fini’nin PdL’nin siyasi çizgisi ile “uyumsuz” olarak nitelendirilmiştir. Berlusconi Fini’den istifa etmesini istemiş, yanıt olarak Fini kendi gruplarını “Gelecek ve Özgürlük” (FLI) adı altında oluşturmuştur. 14 Aralık’ta, FLI, Berlusconi’ye güven oylaması yaptırmış ve Berlusconi kazanmıştır.

Oylamadan sonra istifası etti

Parti, Mayıs 2011’deki yerel seçimlerde büyük darbe almıştır. Berlusconi’nin şehri ve partinin kalesi olan Milan’da kaybetmiştir. Buna tepki olarak, Adalet Bakanı Angelino Alfano, partiyi yeniden düzenleme yoluna gitmiştir. 1 Temmuz’da Ulusal Konsey partinin anayasasını değiştirmiş ve Alfano oy çokluğuyla sekreter seçilmiştir. 10 Ekim’de milletvekilleri, hükümet tarafından önerilen devlet bütçesine ilişkin yasayı reddetmiştir. Berlusconi, bu olayın sonucunda 14 Ekim’de güven oylamasına karar vermiştir. 8 Kasım’da daha önce reddedilen devlet bütçesine ilişkin yasayı onaylanmış, Berlusconi’nin çoğunluğunu kaybettiğini vurgulamak için muhalefet partileri oylamaya katılmamıştır. Oylamadan sonra, istifasını açıklamıştır.

İtalya’nın borç krizini

İtalya’nın borç krizini 2,6 trilyon dolar tahmini borçla başa çıkma konusundaki başarısızlığının, Berlusconi’nin görevden ayrılma kararında rol oynamıştır.

İstifa, aynı zamanda çalışmamıza konu olan yolsuzluk, dolandırıcılık ve fuhuş suçları açısından sayısız davada yer aldığı zor bir zamanda gelmiştir. Kendi çıkarını korumak için gücünü kullanması nedeniyle suçlanmıştır. Alt mahkemelerde suçlu bulunmuş, ancak hapishaneye girmemek için İtalya’nın hukuk sistemindeki boşlukları kullandığı iddia edilmiştir.

Berlusconi, seçim öncesi vaatlerini yerine getirememiş ve ekonomik gerilemeyi engellemek için reformlar gerçekleştirememiştir.

12 Kasım 2011’de, kabine ile yaptığı son görüşmeden sonra Berlusconi, istifa etmesi için İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’yu Quirinal Sarayı’nda bir araya getirmiştir. Bunu, televizyon kanallarından birinde telefonla İtalyan halkına duyurmuştur. Berlusconi, meclis çoğunluğunu kaybettiğini kabul etmiş ve “liderlik eden ya da hükümeti yönetmeyenler gibi şeyler, ülke için doğru olanı yapmaktan daha az önemlidir” sonucuna varmıştır. Berlusconi, bütçe yenilgisinden sonra tekrar İtalya’da görev yapamayacağını açıklamıştır.

Quirinal Sarayı’na geldiği sırada, yaklaşık 200 kişilik bir grup toplanarak “istifa, istifa” diye bağırarak, arabasına para atarak Berlusconi’de hakaret etmiştir. Via del Corso’ya doğru ellerinde pankartlar bulunan bir kalabalık toplanmıştır. Bir orkestra, Händel’in “Mesih” ve Mozart’ın “Requiem”’ini sokaklarda seslendirmiş ve halk kendilerine dansla eşlik etmiştir.

“Berlusconi ayrıldı, sokaklarda parti”

La Repubblica’nın 11 Kasım’daki manşetinde “Berlusconi ayrıldı, sokaklarda parti” yazarken, La Stampa’nın manşetinde “Berlusconi şimdi Monti’ye veda etti” başlığını atılmıştır.

Bunga Bunga skandalı

Silvio Berlusconi, yasadışı işlerinin araştırılmasından korunmak amacıyla siyasete atılmış, siyasette güçlenmek için medya patronluğuna soyunmuş ve bu yöntemle İtalya’da seçimlerden galip çıkarak başbakanlık koltuğuna oturmuştur.

İtalyan medyasının büyük yayın şirketi Mediaset’in sahibi olmuştur. Başbakanlığı sırasında basın özgürlüğüne saygı duymuştur. Özel hayatında kadınlarla ilişkileri deşifre olan ve bu nedenle zaman zaman basında haberleri yer alan Berlusconi’nin siyasi hayatını bitiren La Repubblica gazetesinde yayınlanan “Bunga Bunga” haberi olmuştur.

Bu haber patlak verene kadar Berlusconi, dünyada İtalya’nın siyasi tarihine ismini yazdıran, uluslararası arenada sempatikliği ile ünlenen bir devlet adamı olarak tanınmış ve sevilmiştir. Kendi ülkesinde de sevenleri olduğu kadar ekonomi alanında başarısız bulanlar ve özel hayatından dolayı kendisine tepki duyarlar bulunmuştur. Ancak haberin yayınlanmasının ardından siyasetten ayrılmış, konu ile ilgili mahkemelerle uğraşmış ve artık haberin konusu olan “Bunga Bunga” ile anılır olmuştur. Artık dünyanın gündemine çapkınlık yapan erkeklerin eğlenceleri anlamına gelen yerlerde kullanılmaya başlayan kelime etkisini günümüze kadar sürdürmüştür.

Siyasi hayatını bitiren neden

Berlusconi, politik kimliği ile vaatlerini yerine getirmeyen, modern İtalyan siyasetinde tartışmalı bir figür haline dönüşmüştür. Başbakanlık görevi sırasında skandal erotik eğlencelerle uğraşması, bu partilerde reşit olmayan kızların yer alması ve konukların da ünlü simalardan oluşmasının medya tarafından geniş çapta ele alınması siyasi hayatını bitiren neden olmuştur.

Berlusconi’nin yaşadığı skandal ortaya çıktıktan sonra skandala ismini veren “Bunga Bunga” eğlence mekanlarından lokantalara kadar konularak popüler hale gelmiş, hatta olay çevrilen bir sinema filmi ile unutulmayacaklar arasına girmiştir.

Suçlu bulundu

İtalya’nın eski başbakanı Berlusconi, olayın geçtiği Şubat-Mayıs 2010 tarihleri arasında 18 yaşın altında bulunan Ruby adıyla da bilinen Faslı Karima El Mahroug ile ilişkisinden ve görevini kötüye kullanmaktan dolayı suçlanmış ve suçlu bulunmuştur. 24 Haziran 2013 tarihinde, Asliye Mahkemesi Berlusconi’yi yedi yıl hapis cezasına çarptırmış ve onu kamu görevinden ömür boyu yasaklamıştır. Berlusconi, cezayı temyiz etmiş ve 18 Temmuz 2014’te, temyiz mahkemesi Berlusconi’nin mahkumiyetini bozmuştur. Böylece bir kez daha seçilmeye hak kazanmıştır.

Forza İtalia partisinin onursal başkanı

Berlusconi, günümüzde Forza İtalia partisinin onursal başkanıdır. Ve ilerlemiş yaşına rağmen partisinin başında siyasete geri dönme sinyalleri vermektedir. Parti delegelerinin yüzde 87’sini kadınlar oluşturmaktadır.