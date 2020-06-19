Turgut Aslan kimdir

15 Temmuz 2016 FETÖ’cü darbe girişimi gecesinde, hain bir saldırı ile mücadele eden gazi emniyet müdürümüz Turgut Aslan’ın hayat hikâyesidir…

15 Temmuz, kuşkusuz tüm Türkiye için bir yandan gururla anarken, bir yandan unutmak istediği bir gün. Ve o günün simge isimlerinden biri de Gazi Turgut Aslan! Gazilik mertebesine ulaşan, vatanı için emek vermiş emniyet müdürümüz…

Ömer Halisdemir’in biyografisini yazarken şöyle bir paragraf yazmışım ve şimdi bu cümleler Turgut Aslan için de geçerli. Kuşkusuz duyguları, kaybedecekleri ve vatana sevdaları ortaktı. Ve sonunda ikisi de başka mertebelere ulaşmıştı. Halisdemir şehit olmuştu, Aslan ise gazi…

“İnsan kahramanlık hikâyeleriyle, destanlarla kuşatılmış bir millete mensup olunca, korkuyu hiç duygular arasına dâhil etmiyor tabii. Kuşkusuz Halisdemir’in de kaybedecek çok şeyi vardı, ailesi, sevdikleri, evlatları… Ama hiçbiri vatan kadar ehemmiyetli değildi. Daha da doğrusu, şu anda ona verilen görev, vatanının içinde bulunan o çok sevdiklerini de kapsıyordu…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Turgut, 1962’de, Çorum’a bağlı Ortaköy ilçesinde dünyaya geldi.

Eğitimini polislik kariyeri üzerine kuran Aslan, 1981’de Polis Koleji’nden, 1985’te de Polis Akademisi’nden derece ile mezun oldu.

Kariyerine komiser yardımcısı olarak başladı…

Mesleki kariyeri

Görevini sırasıyla Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illerinde sürdüren Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün birçok biriminde çalıştı.

Kariyeri boyunca çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014’te, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’na atandı.

Görevi süresince mesai nedir düşünmeden her türlü fedakârlıkta bulunarak terör örgütleri ile kahramanca mücadele etti. Görevi, 15 Temmuz 2016’ya dek sürdü.

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile)

15 Temmuz 2016

15 Temmuz gecesi tarih yazacak olan Türkiye askeri darbe girişimi sırasında görevinin başında olan isimlerden biri de TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’dı. Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain saldırısına uğradı…

Jandarma Genel Komutanlığı ele geçirildikten sonra Aslan, ‘Acil toplantı var.’ denilerek çağırıldı. Ama aslında toplantı falan yoktu. Darbeci Erkan Öktem tarafından tuzağa düşürülmüştü. ‘Silah kullanmakta tereddüt etmeyin.’ denen darbeciler tarafından rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Koruma memuru da şehit edilmişti. Aslan’ı da öldü sanıp bırakmışlardı. Ancak o hayata kahramanca tutundu…

Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan evli ve iki çocuk babası Aslan, geçirdiği operasyonlarla hayata tutundu.

Ve Gazi unvanına layık görüldü.

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Gazi Turgut Aslan atandı.

Gazi Aslan’a, yeni görevinde başarılar dileriz…

Vatanı için canını hiç düşünmeden tehlikeye atan, önce vatanını düşünen, terörle kahramanca mücadele eden, 15 Temmuz’un simgelerinden bir Gazi Turgut Aslan geçiyor bu dünyadan…

İyi ki…

Damla Karakuş

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