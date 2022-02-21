Şükrü Saracoğlu kimdir

Eski Başbakanlardan ve Fenerbahçe'nin kurucuları arasında yer alan Şükrü Saracoğlu'nun hayat hikayesidir. Saraçoğlu, 1944'te çıkarttığı Varlık Vergisi ile anılıyor.

Mehmet Şükrü Saracoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Başbakanı. 1887 yılında Ödemiş’te doğdu. Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten sonra İzmir liselerinde öğretmenlik yaptı.

Şükrü Saraçoğlu 1944 yılında yayınlanan Gayrimüslümlerden alınan Varlık Vergisi ile çok eleştirildi.

Vergisini vermeyen ise Van ve Anadolu'nun başka yerlerinden taş ocaklarında çalıştırılmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen Varlık Vergisi, bizzat dönemin Başbakanı olan Şükrü Saracoğlu'nun imzasını taşımaktaydı. Şükrü Saracoğlu aynı zamanda Fenerbahçe'nin kurucu üyelerinden biridir.

Saracoğlu, kesintisiz olarak 17 yıl Fenerbahçe başkanlığını yürüttü. Adı stada verildi ve daha sonra değiştirilerek Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu oldu.

Şükrü Saracoğlu'nun hayatından kesitler...

Birinci Dünya Savaşı yılarında Cenevre Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. İkinci dönem çalışmalarına başlayan TBMM’ye, İzmir milletvekili olarak katılan Mehmet Şükrü Bey, Fethi Okyar hükümetinde 1924-25 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı oldu.

REFORM ÇALIŞMASI

1926’da da Türk ve Yunan halklarının değiştirilmesi amacıyla kurulan Muhtelit Mübadele Komisyonuna Türk delegasyonu olarak seçildi.

Dördüncü ve Beşinci İnönü hükümetlerinde Maliye Bakanlığı'na getirilen Şükrü Bey, henüz kalkınma programının oluşturulamadığı bu dönemde, Türk ekonomisinin ancak köyden başlatılacak reform çalışmalarıyla kalkınabileceğini ileri sürdü.





MERKEZ BANKASINI KURDU

Bunun yanı sıra memur sınıfının sorunlarına eğilerek personel ve emeklilik kanunlarını yürürlüğe koydu.

İktisadi alanda yaptığı işlerden biri de, yabancı bankaların elinde iç ve dış ticaret mevsimlerine göre düşürülen, Türk parasının değerinin korunmasını sağlamasıydı.

Bu amaçla Merkez Bankasını kurdu. Aynı yıl sağlığı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalınca, Türkiye’nin iktisadi sorunları üstüne inceleme ve araştırma yapmak üzere ABD ’ye gönderildi.

Dönüşünde Türk Pamuk Sanayii’nin temellerini atan bir rapor hazırladı. 1932’de Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarıyla ilgili sorunları çözümlemek üzere Paris’te yapılan görüşmelerde Türkiye’yi temsil etti ve 1933 antlaşmasını imzaladı.





DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı yıllarında, Yargıç ve Avukatlar Kanunu’nu, Suçüstü, İcra-İflas Kanunları’nı yürürlüğe koyması, iş esasına dayanan cezaevleri kuruluş yasalarını uygulamaya sokarak, bu amaca dayalı İmralı cezaevini kurması önemli girişimleri arasındaydı.

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU ÖLDÜ

1940’ta İngiliz ve Fransız’ların, Türkiye’yi İtalya’ya karşı savaşa sokma isteklerini reddetti. 1948’de TBMM Başkanlığına seçilen Saraçoğlu 1950’den sonra siyasi hayattan çekildi.

Saraçoğlu, 1953 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.





