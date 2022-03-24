Şule Yüksel Şenler kimdir

Hayatı dini ve başörtüsüne özgürlük mücadelesi ile geçen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın tanışmasına vesile olan Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesidir.

Huzur Sokağı romanının yazarı Şule Yüksel Şenler, Türkiye'de dini özgürlük bağlamında ikon haline geldi. Pek çok soruşturmaya maruz kalan Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın tanışmasına vesile oldu; ikilinin evlenmesine önayak oldu. 28 Ağustos 2019'da hayatını kaybeden Şenler'in hayat hikayesidir...

Şule Yüksel Şenler; 29 Mayıs 1938’de Kayseri’de doğdu. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu’nun birçok şehrinde bulundu. 7 yaşındayken, ailesi İstanbul’a yerleştikten sonra okula başladı.

Gençlik yıllarında çok okuyan, iyi derecede dikiş bilen, resim ve müzik gibi sanat dallarıyla da ilgilenen Şule Yüksel, asri bir hayat sürüyordu.

KIBRIS MİTİNGLERİ

Annesinin rahatsızlığı ve babasının meşguliyetleri sebebiyle eğitimini yarım bıraktı. Bu arada hikâyeler yazıyor, yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanıyordu. 1950’li yıllarda Kıbrıs mitinglerine katıldı, kürsülerden şiirler okudu.

Daha sonra Adalet Partisi’nde görev aldı. Bir yandan da hayattaki konumunu sorgulamaya devam ediyordu. Ağabeyi Özer Şenler’in isteği üzerine katıldığı Risale toplantılarında Şule Yüksel’in dönüşümünün ilk tohumları atılmış oldu.

MEŞHUR ROMAN: HUZUR SOKAĞI

Huzur Sokağı adlı meşhur romanını da bu yıllarda gazetede tefrika halinde yayınlamaya başladı. Kitap olarak basıldığı dönemde rekor satışa ulaşan, elden ele dolaşan ve bir fenomen haline gelen roman, 1970 yılında "Birleşen Yollar" ismiyle sinemaya da aktarıldı.

HAPİS HAYATI

Şule Yüksel Şenler, Anadolu’nun hemen her yerini dolaşarak konferanslar verdi ve davasını sonuna kadar savundu. Bugün gazetesinde yazdığı yazılarla büyük bir okur kitlesi oluşturdu. 1967 yılında Yeni İstiklal gazetesinde yayınlanan “İslam Kadınına Hitap” başlıklı yazısından dolayı davalık oldu.

Daha sonra "Ağlayın Ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın" başlıklı yazısında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1971 yılında hapse girdi.

"Bir doğum müddeti" addettiği 9 ay 10 gün hapis yattı. Yazılarını bir araya getirmek suretiyle bir neslin dönüşümüne etki edecek yeni kitaplar hazırladı.

Sayfa: 552

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖLDÜ

1960’lardan itibaren birçok gazete ve dergide kalem oynatan ve birkaç neslin kadınlarına rol model olan Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019’da hayata veda etti.