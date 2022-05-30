TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi kimdir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olan Mehmet Büyükekşi'nin kısa hayat hikayedir.

Nihat Özdemir'in istifa etmesinden sonra boşalan koltuğa ilk aday, iş insanı ve ihracatçı Mehmet Büyükekşi oldu. TFF'nin haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Mehmet Büyükekşi, futbola uzak bir isim değil. Daha önce Gaziantep Futbol Kulübu'nün başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi, merak edilen isim oldu.

Hakkında detaylı araştırmalar yapılan Büyükekşi'nin asıl mesleği ne, nereli, ve kaç yaşında gibi sorular merak konusu oldu.

Büyükekşi adaylık için şu açıklamada bulundu..

"TFF'ye adayım"

"Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum."





İşte Mehmet Büyükekşi'ye dair bazı bilgiler...

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı.

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir