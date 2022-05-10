Voltaire kimdir

Fransız düşünür ve yazar Voltaire'nın hayat hikayesidir.

Gerçek adı François-Maris Arout olan Voltaire, Paris’te, 1694 yılında doğdu. Tiyatro ve şiir yazımındaki eğilimi genç yaşta beliren Voltaire 1717 yılında, Orléans Dükü II. Philippe'nin yetkisini yeren bir yazı nedeniyle ilk defa tutuklandı ve Bastille'e gönderildi.

Hapishaneden çıktıktan sonra ilk edebi başarısını Oedipe isimli tragedyasıyla kazandı. 1726 yılında yeniden tutuklanıp, bir süre sonra İngiltere'ye sürgün edildi. Fransa'ya döndüğünde Voltaire artık felsefeyle ilgilenmekteydi.

Felsefe mektupları

Felsefe Mektupları ve Portatif Felsefe Sözlüğü'yle fanatik dindarlığa sataştı. Ve hiç durmadan yazdı: Altmış tiyatro oyunu, binlerce mısra, ciltler dolusu mektup, tarih ve bilim makaleleri, çeviriler ve hikayeler kaleme aldı.

Avrupa'nın tanınmış aydını

Üstelik tolerans için savaşmaya ve aptallığa karşı çıkmaya da vakit buldu: İşkence gören Calas ile Sirven ailelerine yardım etti.

Şövalye La Barre'ı ve Fransa'nın İsviçre sınırına yakın Pays de Gex bölgesinde yaşayan köylüleri savundu. 1778 yılında Paris'te öldüğünde, Voltaire artık Avrupa'nın en tanınmış kişilerinden biri olmuştu.