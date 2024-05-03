Yeşilçam’ın jönlerinden olan Ahmet Mekin kimdir 1956 yılından bu yana yaklaşık 200 filmde rol alan, hayatı boyunca birçok başarıya imza atarak akıllara kazınan Ahmet Mekin’in kariyer öyküsü…

Ahmet Mekin, ilgi alanına giren sporlarla kariyer yapmayı denedi. Ancak, sinemaseverlerin şansına, hayat onu oyuncu olmaya itti.

Ahmet Mekin şimdilerde, Yeşilçam’ın usta oyuncularından biri olarak, 91 yaşında, Balıkesir’de yaşamını sürdürüyor.

Ahmet Mekin’in sporculuktan oyunculuğa geçişi

Gerçek adı Ahmet Kurteli olan Ahmet Mekin, 6 Ağustos 1932’de İstanbul’da doğdu. Aslen Karslıydı. İlk olarak manifaturacılıkla iş hayatına atıldı. Öte yandan, güreş ve kayak gibi sporlara da ilgi gösterdi.

Başarı vaat eden güreş kariyeri, kaburgalarını kırması ile sona erdi.

Kayak sporuyla uğraşırken beli incindi. Kayaktan futbola geçti. Futbol takımına transfer olmak için denemelere gireceği gün, ayağından sakatlandı.

Böylece, profesyonel spor hayatından vazgeçen Ahmet Mekin, oyunculuğa yöneldi.

Yeşilçam’ın jönleri arasında yer aldı

Bakırköy Halkevi’nde amatör tiyatro oyunculuğu yaptı. 1957’de, Kenan Pars aracılığı ile ‘Mahşere Kadar’ filmiyle sinemaya adım attı. 1964’te, Halide Edip Adıvar’ın romanından beyaz perdeye ikinci kez aktarılan Vurun Kahpeye filminde Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldı.

1969’da İttihat ve Terakki oyununda oynadı.

1972’de, Dostlar Tiyatrosu’nda sahnelenen, karikatürist Turhan Selçuk’un ‘Abdülcanbaz’ oyununda ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

1975 yılına kadar, önemli rollerde oynayan genç erkek oyuncu anlamına gelen jön oyunculuk yaptı, sonrasında kendi isteğiyle karakter oyunculuğuna geçti.

Yapımcılık yaptı

Osman F. Seden, Tarık Dursun, Halit Refiğ, Lütfi Ö. Akad, Atif Yılmaz, Feyzi Tuna gibi yönetmenlerle çalıştı.

1976’da, Evlatlık/Çıngar sinema filminin yapımcılığını üstlendi.

1977’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile birlikte, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol aldı ve Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına girdi.

2012’de Kayıp Şehir dizisinde, 2014’de Yunus Emre: Aşkın Sesi filminde önemli roller canlandırdı.

Ahmet Mekin’in 63 senelik evliliği

Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan Kumral Şükran Sabuncu ile evlendi. Zeynep ve Kezban adında iki kızı oldu. 63 yıl süren evliliklerinin ardından, kanser tedavisi gören Şükran Kurteli, 3 Şubat 2020’de, hayata gözlerini yumdu.

Ödülleri

1992: 4. Ankara Uluslararası Film Festivali - Yaşam Boyu Başarı Ödülü

2002: 39. Altın Portakal Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü

2010: 15. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü

2011: 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Görünmeyen

2013: 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü

2018: 25. Uluslararası Adana Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2019: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

Dizi/ Film

1958: Sevmek Günah Mı

1959: Aşkın Acıları

1959: İzmir Ateşler İçinde

1960: Aşktan da Üstün

1961: Altın Kalpler

1961: Bitmeyen Mücadele

1961: Sokaktan Gelen Kadın

1961: Vatan Fedaileri

1961: Yedi Günlük Aşk

1962: Aramıza Kan Girdi

1962: Beş Kardeştiler

1962: Gurbet Yolcuları

1963: Acı Aşk

1963: Cilalı İbo Perili Köşkte

1963: Zoraki Milyoner

1964: Ana Bizi Eversene

1964: Avare

1964: Çöl Kanunu

1964: Devlet Kuşu

1964: Güzeller Kumsalı

1964: Halime'den Mektup Var

1964: Kan Ve Gurur

1964: Kardeş Kanı

1964: Kelebekler Çift Uçar

1964: Ölüm Allahın Emri

1964: Vur Gözünün Üstüne

1964: Vurun Kahpeye

1965: Aklın Durur

1965: Akrep Kuyruğu

1965: Büyük Şehrin Kanunu

1965: Canım Benim

1965: Cennet Fedaileri

1965: Kırbaç Yarası

1966: Çingene

1966: Fakirin Mehmet

1966: Kır Atlı Efe

1966: Nefesini Keseceğim

1966: Topal Osman

1968: Ana Hakkı Ödenmez

1968: Beşikteki Miras

1968: Dertli Pınar

1968: Kadın Asla Unutmaz

1968: Urfa İstanbul

1969: Bataklı Damın Kızı Aysel

1969: Bir Türk'e Gönül Verdim

1969: Cezaları Ölümdü

1969: Gülnaz Sultan

1969: Gurbette Ölenler

1969: Hedefte Vuruşanlar

1970: Adım Beladır

1970: Beyaz Güller

1970: Beyaz Tabakta Siyah Üzüm

1970: Çeko

1970: Damarımda Kanımsın

1970: Dönme Bana Sevgilim

1970: Düşen Bir Yaprak Gibi

1970: Gelin Kız

1970: Her Günaha Bir Kurşun

1970: Kader Bağlayınca

1970: Kralların Kaderi

1970: Yılan Kadın

1971: Ateş Ve Barut

1971: Bir Avuç Kan

1971: Çark

1971: Fedailer Mangası

1971: İdamlık

1971: Kanlı Define

1971: Kara Gün

1971: Krallar Kralı Hüdaverdi

1971: Silahlar Affetmez

1971: Üç Kabadayı

1971: Üçünüze Bir Mezar

1972: Aslanların Ölümü

1972: Baskın

1972: Bir Garip Yolcu

1972: Biz Belayı Severiz

1972: Dokunma Ölürsün

1972: Hesabı Kim Ödeyecek

1972: Kaderin Esiriyiz

1972: Karaoğlan Geliyor

1972: Ölüm Kanunu

1972: Tekrar Güneş Doğacak

1972: Tövbekar

1972: Yaralı Kurt

1973: Bebek Yüzlü

1973: Bu Toprağın Kızı

1973: Cano

1973: Çaresizler

1973: Geçmiş Zaman Elbiseleri

1973: Kaderimiz

1973: Kurt Dölü

1973: Pembe Dünya

1973: Soğukkanlılar

1973: Vahşet

1973: Zalim Avcı

1974: Bahriyeli Kemal

1974: Belalılar

1974: Düğün

1974: Garip Kuş

1974: Gün Akşam Oldu

1974: Kin

1974: Reşo / Vatan İçin

1974: Uygunsuzlar

1975: A'dan Z'ye Kadar

1975: Ana Kurban Can Kurban

1975: Cemil

1975: Ezilenler

1975: Kaygısızlar

1975: Tatlı Tatlı

1975: Üç Gelin Altı Damat

1976: Atmaca Ali

1976: Defineci

1976: Evlatlık / Çıngar

1976: Günah

1976: Korkunç Şüphe

1976: Profesyonel / Kadın Çapkın Olunca

1976: Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun

1977: Bir Adam Yaratmak

1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse

1977: Bir Yürek Satıldı

1977: Cemil Dönüyor

1977: Halı Türküsü

1977: Selvi Boylum Al Yazmalım

1978: Avare

1978: Ayağında Kundura - Ceylan

1978: Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep

1978: Denizin Kanı

1978: Kaplanlar Ağlamaz

1978: Sabır Taşı

1978: Yaşam Kavgası

1979: Fadile

1979: Fırat

1979: Nazey

1979: Ne Olacak Şimdi

1980: Kartal Murat

1980: Kul Sevdası

1980: Vurun Beni Öldürün

1981: Günah Defteri

1981: Makber

1981: Milcano

1981: Yılanı Öldürseler

1982: Beni Unutma

1982: Ceza

1982: Çiçek Abbas

1982: Hülyam

1982: Ölümsüz

1982: Sen De Mi Leyla

1982: Seni Kalbime Gömdüm

1983: Gecenin Sonu

1983: Kaderimiz

1983: Küçük Ağa

1984: Aliş ile Zeynep

1984: Kader Çıkmazı

1984: Kadınca

1984: Kanun Kanundur

1985: Ateşdağlı

1985: Bugünün Saraylısı

1985: Kurşun Ata Ata Biter

1985: Kuyucaklı Yusuf

1986: Öksüzler

1986: Yapayalnız

1987: Kavanozdaki Adam

1988: Kuruluş "Osmancık"

1989: Ceylan

1993: Oğlum Ve Ben

1994: Sahte Cennet

1997: Mektup

2004: Aşk Mahkumu

2004: Hoşgeldin Hayat

2005: Savcının Karısı

2006: Aşkın Dansı - Sevgi Emektir

2008: Bir Varmış Bir Yokmuş

2010: Görünmeyen

2010: Kağıt

2010: Şenlikname: Bir İstanbul Masalı

2011: 72. Koğuş

2011: Umut Üzümleri

2012: Kayıp Şehir

2013: Bugünün Saraylısı

2013: Salıncak

2013: Tatar Ramazan

2014: Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi"

2014: Kod Adı Reaksiyon

2014: Not Defteri

2014: Yunus Emre: Aşkın Sesi

2015: Bizim Hikaye

2015: Seddülbahir 32 Saat

2016: Arkadaşlar İyidir

2016: Filinta

2018: Karanlıktaki Melekler

2019: Bir Türk Masalı

2019: Kimse Bilmez

2022: O Kız

2022: Bir Türk Masalı