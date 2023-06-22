Zafer Tarıkdaroğlu kimdir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Türkiye'nin genç bürokratları arasında dikkat çekiyor. Aslen Erzurumlu olan Tarıkdaroğlu, siyasi kariyerinde uzun yıllar yöneticilik yapmış bir isimdir. 2023 yılında yeni görevine atanan Zafer Tarıkdaroğlu, biyografisi ile merak ediliyor. Hakkındaki bilgileri sizler için derledik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak Zafer Tarıkdaroğlu atandı.

Siyasi kariyeriyle uzun yıllardır tanınan bir isim olan Tarıkdaroğlu, akademik kariyeri ve bürokratik kimliği ile merak ediliyor.

1981 yılında Erzurum'da dünyaya gelen ve kariyer basamaklarını başarılı bir şekilde çıkan Zafer Tarıkdaroğlu, 2023 Haziran itibarıyla yeni görevine başlıyor.

Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu kimdir? İşte biyografisi...

Zafer Tarıkdaroğlu kimdir

İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite hayatını Erzurum'da tamamlayan Zafer Tarıkdaroğlu, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Anabilim Dalı’nda master yaptı.

Gençlik yıllarından itibaren siyasete ilgi duyan Tarıkdaroğlu, ilk adımını İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlattı.

Yürüttüğü görevi başarıyla tamamlayan Zafer Tarıkdaroğlu, akabinde İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı, Gençlik Kolları Üniversiteler Bölge Koordinatörlüğü ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Yerel, ulusal ve uluslararası siyasi yönelimler, politika ve siyasal iletişim her zaman ilgi odağı oldu; birçok eğitime katılım gösterdi.

Siyasi görevleri

Siyasette asıl başarısını 2011 yılında yakaladı.

2011 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan Tarıkdaroğlu, Bakanlık Müşaviri olarak Sağlık Bakanlığı’na atandı.

4 yıl süreyle burada siyasi danışmanlık görevini üstlendi.

Tarıkdaroğlu, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları’nda Özel Kalem Müdürü olarak uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Siyasetin yanı sıra sivil toplum kuruluşu projelerine de önem verdi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyeliği, Afrika Anadolu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Maltepe Erzurumlular Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Kamu-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Evli ve 2 çocuk babası Tarıkdaroğlu, kariyerine devam ediyor.

42 yaşındaki Zafer Tarıkdaroğlu, 22 Haziran 2023 tarihinde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atandı.