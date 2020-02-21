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Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı

ABD'de başkanlık aday adayı Michael Bloomberg, seçim kampanyası için şu ana kadar kendi servetinden 463 milyon dolar harcadı.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 03:29..
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Milyarder iş adamı Michael Bloomberg, ABD başkanlığı için aday adaylığını açıklamış ve seçim kampanyasında bağış kabul etmeyeceğini dile getirmişi.

Bloomberg'in seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan açıklamaya göre, milyarder iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, söz verdiği üzere dışarıdan gelen bağışları kabul etmedi ve kendi parasını kullandı.

463 MİLYON DOLAR HARCADI

Bloomberg'in Demokrat Parti'den aday adaylığını açıkladığı kasım ayından bugüne kadar 463 milyon dolar harcadığına işaret eden ekip, bu paranın 220 milyonun dolarının ocak ayında harcandığını kaydetti.

Söz konusu rakam, özellikle televizyon ve internet ortamında yapılan reklamlar ve kampanyada çalışan 2 binden fazla personel için harcandı.

Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı

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