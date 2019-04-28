Bloomberg Türkiye Venezuela ilişkilerini inceledi

ABD, İran ve Venezuela'yı yoğun bir ambargo programıyla çökertmeyi hedefliyor.

Bunun için düğmeye basan Başkan Donald Trump, İran ve Venezuela ile diğer ülkelerin alış verişi kesmesini istediği açıkladı.

Bu durum dünya ülkelerinin çoğunda bir rahatsızlık yaratsa da, ülkeler ABD'nin bu kararına genellikle boyu eğiyor.

Türkiye ise ABD'nin aldığı tek taraflı ve yanlış kararlara her fırsatta karşı çıkan açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin Venezuela ile ilişkileri Amerikan Bloomberg tarafından haberleştirildi.

"TÜRKİYE MADURO'YU ZENGİNLEŞTİRİYOR"

Bloomberg haberinde, "Venezuela'nın Türkiye ile gizemli ticaret planı Maduro’yu daha çok zenginleştiriyor." başlığını kullandı.

İNGİLİZ REUTERS'İN DE ZORUNA GİTTİ

Haberde Venezuela'ya Türkiye'nin altın karşılığında destek verdiği iddiaları yer aldı. Daha önce benzer bir iddia İngiliz Reuters tarafından da dile getirilmişti.

Reuters'in haberine göre Venezuela'daki altının önemli bölümü, işlenmemiş olarak Türkiye'ye gönderiliyor ve karşılığında temel gıda maddeleri alınıyor.

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