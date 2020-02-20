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BM: İdlib'de sivillerin kaçabileceği yer kalmadı

Rusya destekli Esad rejiminin saldırılarına sahne olan İdlib'de, insani dram yaşanıyor. Bölgedeki duruma işaret eden BM yetkilisi Lowcock, "İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli yer yok" dedi.

AA | 20.02.2020 - 09:41..
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Suriye'nin İdlib kenti, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarına sahne olmaya devam ediyor.

Şiddetli saldırılar sonucu masum siviller hayatını kaybederken, bölgede büyük yıkım yaşanıyor.

BM: İdlib'de sivillerin kaçabileceği yer kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, rejim ve destekçilerinin saldırılarının devam ettiği İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yer kalmadığını söyledi.

SON 15 GÜNDE 100 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İdlib'de yaşanan yıkımının boyunun kat ve kat arttığını ve son 15 günde hava ve kara saldırıları nedeniyle en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM: İdlib'de sivillerin kaçabileceği yer kalmadı

"İDLİB'DE KAÇACAK YER KALMADI"

Bölgede 900 binden fazla kişinin dondurucu hava koşullarında yürüyerek ya da kamyonetlerin arkasında çatışmalardan kaçtığını belirten Lowcock, ''Güvende olacaklarını düşündükleri daha kalabalık yerlere kaçıyorlar ancak İdlib'de hiçbir şey güvenli değil. İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı.'' dedi.

BM: İdlib'de sivillerin kaçabileceği yer kalmadı

SURİYE'DE ACI TABLO

Yaklaşık 50 bin kişinin ağaçların altında ve açık alanlarda barındığını vurgulayan Lowcock, ''Bebeklerin, küçük çocukların soğuktan öldüğüne dair günlük haberler geliyor. Savaş bölgesinden kaçıp da bebeklerinin soğuktan donarak öldüğünü gören ailelerin acısını bir düşünün.'' diye konuştu.

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