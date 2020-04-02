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BM: Koronavirüs küresel ekonomiyi yüzde 1 daraltabilir

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini ortaya koyan bir rapor yayınladı.

AA |
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BM: Koronavirüs küresel ekonomiyi yüzde 1 daraltabilir

Birleşmiş Milletler'in (BM), koronavirüs salgını nedeniyle yayınladığı rapora göre dolaşımın ortadan kalkması, üretim ve talebin azalmansının getirdiği olumsuzluklar, küresel ekonominin yüzde 1 daralmasına yol açacak.

TİCARET, EĞLENCE VE ULAŞIM SEKTÖRLERİ GERİLEDİ

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanından açıklanan raporda, virüs salgını nedeniyle karantina ve hareket kısıtlamalarının giderek arttığına; bunun özellikle ticaret, eğlence ve ulaşım gibi fiziksel etkileşim gerektiren sektörleri vurduğuna dikkat çekildi.

“İŞSİZLİK SERT BİR ŞEKİLDE ARTABİLİR”

Kısıtlamaların yılın üçüncü çeyreğine uzatılması ve gelir ve harcamaların mali önlemlerle desteklenmemesi halinde dünya ekonomisinin daha fazla küçülebileceği uyarısı yapılan raporda, işletmeler gelir kaybettikçe işsizliğin de sert bir şekilde artabileceği ifade edildi.

“SAĞLIK HARCAMALARINA ÖNCELİK VERİLMELİ”

Raporda virüsün yayılmasının kontrol altına alınması için sağlık harcamalarına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

“EN FAZLA ETKİLENEN HANELERE GELİR DESTEĞİ YAPILMALI”

BM'nin raporunda, salgından en fazla etkilenen hanelere gelir desteği verilmesine yönelik ekonomik teşvik paketinin ise büyük bir ekonomik kriz olasılığını azaltabileceği ifade edildi.

“ACİL VE CESUR ÖNLEMLER ALINMALI”

Raporda ayrıca sadece salgını kontrol altına almak ve hayat kurtarmak için değil aynı zamanda salgına karşı en savunmasız toplumları ekonomik yıkımdan korumak ve ekonomik büyüme ve finansal istikrarı sürdürmek için acil ve cesur önlemlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

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