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BM uzmanlarından göçmen karşıtı İtalyan bakana tepki

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarıp İtalya'ya getirenlere para cezası verilmesini isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi kınadı.

AA | 20.05.2019 - 16:42..
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Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin hazırladığı, Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri ülkeye getirenlere para cezası verilmesini öngören "düzensiz göçmen karşıtı" kararnameyi kınadı.

BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales'in başını çektiği bir grup BM insan hakları uzmanı, kararnameye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Salvini'nin Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtarıp İtalya limanlarına getiren kişi ve sivil toplum kuruluşlarını para cezasına çarptırmak istemesine tepki gösterildi.

"Yetkili makamları, sığınmacılar ve insan kaçakçısı mağdurlar da dahil göçmenlerin hayatını tehlikeye atmalarını durdurmaya ve insan tacirleriyle mücadeleye davet ediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Salvini kınandı.

Açıklamada, İtalyan hükümetinden kararnameyi durdurması istendi.

HER DÜZENSİZ GÖÇMEN İÇİN PARA CEZASI

Göçmen karşıtı görüşleriyle ön plana çıkan Salvini'nin hazırladığı kararnameye göre sahil güvenlik kurumlarının talimatlarına uymaksızın kurtarılıp İtalyan limanlarına getirilen her düzensiz göçmen için 3 bin 500 ila 5 bin 500 avro ceza öngörülüyor.

Geçen ay Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye, Libya açıklarında kurtardığı 64 düzensiz göçmeni karaya çıkartmak için çağrılarını sürdürmüş, İtalyan hükümeti, limanlarının kapalı olduğunu açıklamıştı.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, basına yaptığı değerlendirmede, İtalyan limanlarının düzensiz göçmenleri taşıyan gemilere kapalı olduğunu yinelemişti.

Salvini, "İnsan kaçakçıları her zaman daha da agresifleşiyor ve sivil toplum kuruluşları sorun yaratıyor. AB Komisyonu tarafından güvenilir gösterilen Libya Sahil Güvenlik ekipleri ise denizdeki göçmenlerle ilgili alarm verip yardım istiyor ancak bizim pozisyonumuzda bir değişiklik yok. İnsan kaçakçıları için limanlarımız kapalı kalmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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