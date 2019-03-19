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BMW fabrikasında işçiye Türkçe konuşma yasağı

Almanya'da bir fabrikada gerçekleşen olay sonrası, Türk işçiye yapılan muamele tepki gördü.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 10:02..
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Almanya'da BMW'nin Münih kenti yakılarındaki Garching Fabrikası'nda bir vardiyada bir ustabaşı, Türk çalışanların kendi aralarında Türkçe konuşmalarını yasakladı. 50 farklı milletten, 7 bin kişinin çalıştığı fabrikada Türkçe konuşmaya getirilen yasak, çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

BMW fabrikasında işçiye Türkçe konuşma yasağı

SOSYAL ALANLARDA DA YASAK

Alman Bild gazetesi tarafından yapılan haberde, Türkçe konuşma yasağının kapsama alanının, fabrikanın sosyal alanlarını da içine aldığı bildirildi. Ustabaşı tarafından getirilen yasak fabrikada çalışan Türk isçilerine, Türkçe olarak bildirildi.

BMW’nin insan kaynakları bölümü de getirilen yasak karşısında çalışanların yanında yer alarak, Türkçe konuşma yasağına karşı çıktı.

BMW fabrikasında işçiye Türkçe konuşma yasağı

SENDİKAYA ŞİKAYET ETTİ

Ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Türk işçileri, ustabaşının keyfi uygulamasını sendikaya şikayet etti. Sendika da yaşanılan yasak üzerine böyle bir uygulamanın kanunsuz olduğunu açıkladı. Yaşanılan Türkçe yasağı olayını araştırdıklarını açıklayan BMW Sözcüsü Jochen Frey, BMW’nin çalışanların iş yerinde kendi aralarında hangi dili kullanacakları konusunda bir mecburiyet olmadığını, çalışırken herkesin anlaşabilmesi için ortak dilin Almanca olmasının gerektiğini söyledi.

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