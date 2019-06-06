Bodrum pahalılığı İvana Sert'i de isyan ettirdi

Geçtiğimiz yıllarda lahmacun fiyatlarının 100 liraya kadar çıktığı Bodrum'da, ücretler yine el yakıyor.

Bu durumdan sadece vatandaş değil magazin camiasının zenginleri de muzdarip.

GELEN HESAP DUDAK UÇUKLATTI

En son madur da İvana Sert oldu.

Oğlu Ateş ile bir restorana giren Sert, küçük porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesine 800 TL ödedi.

AĞLAYASIM GELDİ

Gelen hesap karşısında şaşkına dönen Sert, "Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam" ifadelerini kullandı.



