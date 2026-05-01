Bodrum’a kruvaziyer akını: Bin 812 yolcuyla turizm hareketliliği

Muğla’nın turizm merkezi Bodrum, sabah saatlerinde dev bir kruvaziyeri ağırladı. Kıbrıs’ın Limassol Limanı’ndan yola çıkan Malta bayraklı Marella Discovery, günün erken saatlerinde Bodrum’a demirledi.

264 metre uzunluğundaki gemi, limana yanaştığı andan itibaren hem yolcu hareketliliği hem de turizm faaliyetleriyle dikkat çekti.

BİNLERCE YOLCU VE MÜRETTEBAT İLE GELDİ

Kruvaziyerde ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin bulunduğu toplam bin 812 yolcu yer alırken, gemiye eşlik eden 732 personel de seyahat boyunca hizmet verdi.

Yolcuların bir kısmı Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını gezmek üzere limandan ayrılırken, kent merkezinde de yoğunluk oluştu.

BİR SONRAKİ DURAK YUNANİSTAN

Turizm rotası kapsamında Bodrum’da kısa süreli bir mola veren Marella Discovery’nin akşam saatlerinde yeniden hareket edeceği bildirildi.

Dev kruvaziyerin bir sonraki durağının Yunanistan’ın Thira Limanı olacağı öğrenildi.