Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması düzenlendi.
GÜZELLER BİR HAFTADIR BODRUM'DA
Türkiye, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Portekiz, Letonya, Sibirya, Kore ve Polonya’nın da aralarında olduğu 20 ülkeden yarışmacılar, jürinin önüne çıktı.
MERVENUR TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
Yarışmaya Türkiye’den üniversite öğrencisi Mervenur Nakışçı katıldı. Nakışçı dereceye giremedi.
BİRİNCİ KATARİNA
Finlandiyalı Katarina Juselius’un birinci olduğu yarışmada, Letonya’dan Laine Mezale ikinci, Sibirya’dan Natalia Beliaeva üçüncü, Ermenistan’dan Anush Sahakyan dördüncü, Karadağ’dan Andjela Vukadinoviç beşinci seçildi.