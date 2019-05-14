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Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu.

AA | 14.05.2019 - 07:32..
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Miss 7 Continents 2019 Güzellik Yarışması düzenlendi.

GÜZELLER BİR HAFTADIR BODRUM'DA

Türkiye, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Portekiz, Letonya, Sibirya, Kore ve Polonya’nın da aralarında olduğu 20 ülkeden yarışmacılar,  jürinin önüne çıktı.

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

MERVENUR TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Yarışmaya Türkiye’den üniversite öğrencisi Mervenur Nakışçı katıldı. Nakışçı dereceye giremedi.

BİRİNCİ KATARİNA

Finlandiyalı Katarina Juselius’un birinci olduğu yarışmada, Letonya’dan Laine Mezale ikinci, Sibirya’dan Natalia Beliaeva üçüncü, Ermenistan’dan Anush Sahakyan dördüncü, Karadağ’dan Andjela Vukadinoviç beşinci seçildi.

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

Bodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildiBodrum'da 7 kıtanın güzelleri seçildi

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