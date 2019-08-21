Bodrum'da Bülent Ersoy'u karşılamaya gelen olmadı

Bodrum'a konser için uçan Bülent Ersoy'u, karşılama ekibi havaalanında unuttu. Bir süre alanda bekleyen Diva, kimse gelmeyince arabaya binip İzmir'e gittiğini söyledi.

"BENİ AÇ BIRAKTILAR"

Ekibin kendisini almamasına çok sinirlenen Bülent Ersoy, "Beni havaalanında unuttular, ben unutulacak kadın mıyım?" diyerek tepki gösterdi. Ekip gelmeyince taksiye atlayıp İzmir'e giden Diva, telefonuna da kapatıp konsere çıkmadı.

Ekibin kendisini aç bıraktığını da söyleyen Bülent Ersoy, yaşadıklarına çok sinirlendi.