Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan her orman yangını sonrası veya başlayan her inşaat sonrası akıllara aynı soru geliyor. "Doğaya ne kadar zarar verecek?"

Son yıllarda ilçede devam eden bir inşaatın fotoğrafı ise doğaya verilen zarar her konuşulduğunda ön plana çıkıyor.

Göltürkbükü Mahallesi ile Gündoğan Mahallesi arasında yapımı devam eden The Bo Viera projesiyle ilgili istinaf mahkemesi çok konuşulacak bir karara imza attı.

İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

Bodrum Belediyesi'nin de ruhsat verdiği 2016'da inşaatı başlayan projenin imar

planlarının iptali için bölge sakinleri dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi de kamu yararı olmadığı için imar planı değişikliklerini iptal etti ve yürütmeyi durdurdu.





İSTİNAF SORUN YOK DEDİ

Bunun üzerine inşaatı yapan şirken istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi ise Muğla 2. İdare Mahakmesi'nin verdiği iptal kararını bozdu. Bu kararla istinaf mahkemesi bu inşaatın devam etmesinin yolunu açtı.



