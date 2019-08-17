taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Lüks tatil mekanı Bodrum'un Göltürkbükü-Gündoğan mahalleleri arası denize sıfır yapılan inşaata istinaf mahkemesi izin verdi.

Haber Merkezi | 17.08.2019 - 09:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan her orman yangını sonrası veya başlayan her inşaat sonrası akıllara aynı soru geliyor. "Doğaya ne kadar zarar verecek?"

Son yıllarda ilçede devam eden bir inşaatın fotoğrafı ise doğaya verilen zarar her konuşulduğunda ön plana çıkıyor.

Göltürkbükü Mahallesi ile Gündoğan Mahallesi arasında yapımı devam eden The Bo Viera projesiyle ilgili istinaf mahkemesi çok konuşulacak bir karara imza attı.

İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

Bodrum Belediyesi'nin de ruhsat verdiği 2016'da inşaatı başlayan projenin imar
planlarının iptali için bölge sakinleri dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi de kamu yararı olmadığı için imar planı değişikliklerini iptal etti ve yürütmeyi durdurdu.

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

İSTİNAF SORUN YOK DEDİ

Bunun üzerine inşaatı yapan şirken istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi ise Muğla 2. İdare Mahakmesi'nin verdiği iptal kararını bozdu. Bu kararla istinaf mahkemesi bu inşaatın devam etmesinin yolunu açtı.

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ham petrol üretimi azaldı

Ham petrol üretimi azaldı

46
Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

55
Silahla şaka yapan asker arkadaşını vurdu

Silahla şaka yapan asker arkadaşını vurdu

15
Saldırılar sonrası Suriyeliler yeniden Türkiye'ye geliyor

Saldırılar sonrası Suriyeliler yeniden Türkiye'ye geliyor

76
Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

21
Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

10
Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir