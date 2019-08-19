Bodrum'u katleden projenin inşaatı devam ediyor

Türkiye haftaya; Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atnmasıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı, valiler ise kayyum olarak atandı.

Gündemin 1. sırasını kayyum alırken; Bodrum'da bir yanda orman yangınlar devam ediyor. The Bo Viera villa, otel, rezidans projesinin inşaatı yükseliyor.

Göltürkbükü Mahallesi ile Gündoğan Mahallesi arasında yapımı devam eden; eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin sahibi olduğu BESA İnşaata ait The Bo Viera projesiyle ilgili istinaf mahkemesi çok konuşulacak bir karara imza attı.

The Bo Viera projesi için deniz dolduruldu ARŞİV

İSTİNAF MAHKEMESİ 'DEVAM' DEDİ

Bodrum 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı değerlendiren istinaf mahkemesi geçtiğimiz günlerde itirazı kabul etti ve inşaatta sorun yok dedi.

20 DÖNÜM DENİZ DOLDURULDU

Söz konusu inşaat için deniz 1 km uzunluğunda 20 metre genişliğinde dolduruldu. Bu doldurma sırasında ahtapot yuvaları ve deniz canlılarının yuvaları yok edildi.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Twitter sayfasından yaptığı açıklamada; "Dağlarımızı, tepelerimizi, bitki örtümüzü, denizimizi ve dolayısıyla yaşam hakkımızı katleden bu tür vahşi yapılaşmalara artık hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bodrum sahipsiz değildir." dedi.

"İNŞAATLARIMIZ KANUNLARA UYGUN"

Besa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, konuyla ilgili Sözcü'ye şu açıklamayı yaptı. “İnşaatımızın kaçak olduğu ifade ediliyor. Bodrum Belediyesi'nden yapı ruhsatlarımızı aldık. İnşaatlarımız kanunlara uygun. İtirazlar üzerine konu yargıya taşındı, yargı da lehimize karar verdi.” Kaba inşaat nedeniyle yapılaşmanın yoğun göründüğünü savunan Bezci, “4 bin ağaç dikeceğiz. Peyzaj düzenlemesinden sonra görüntü daha farklı olacaktır” diye konuştu.