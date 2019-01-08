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Boğazına çekirdek takılan akademisyen kurtarılamadı

Samsun'da, soluk borusuna kuru yemiş kaçan OMÜ Mühendislik Fakültesi araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu, yaşamını yitirdi.

İHA | 08.01.2019 - 12:23..
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Dün akşam saatlerinde Samsun'un Atakum ilçesinde, OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30), evinde ailesiyle birlikte çekirdek yerken, çekirdek kabuğu yemek borusuna takıldı.

YOLDA KALP KRİZİ DE GEÇİRDİ

Aniden fenalaşan Karaahmetoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yolda kalp krizi de geçirdiği öğrenilen Karaahmetoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FAKÜLTE ÖNÜNDE TÖREN

Araştırma görevlisi için bugün saat 09.30'da Mühendislik Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve sevenleri katılırken, törende duygusal anlar da yaşandı.

Olayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Birol Elevli, "Dün saat 19.00 sıralarında çekirdek yerken boğazına kabuk kaçıyor. Reaksiyon gösterdikten sonra 112 ekipleri müdahale ediyor ama kurtarılamıyor." dedi.

Törenin ardından cenaze Giresun’a gönderildi. Karaahmetoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

Boğazına çekirdek takılan akademisyen kurtarılamadı

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