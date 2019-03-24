Boğulan kuzenler gözyaşları içerisinde defnedildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi İncetaş köyünde, ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramalarda su kuyusunda cesetleri bulunan amca çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Yıldız ile 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, köydeki camiye getirildi.

BABALAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, tabutların başında gözyaşı döktü. Cenaze törenine, çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığına defnedildi.

TARLANIN KENARINDAKİ KUYUDA BULUNMUŞTU

Yıldızeli ilçesinde, köyde yaşayan amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kaybolmuş, çocukların cesedi, dün bir tarlanın kenarındaki sulama amacıyla açılan kuyuda bulunmuştu.