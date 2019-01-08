Bolton 2 kırmızı dosya ile ülkesine döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile görüşen Bolton ve ekibi gereken mesajları aldı.

KIRMIZI DOSYALARLA GİTTİ

Ardından 2 kırmızı dosya ile evine uğurlanan Bolton, Türkiye'den ayrıldı.

KALIN DOSYADA NELER OLDUĞUNU AÇIKLADI

İbrahim Kalın, kırmızı dosyayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bolton'a verdiğim kırmızı dosyalardan birincisi Kürt kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza dönük kucaklayıcı ve kapsayıcı politikalarımızı içeren bir bilgi notuydu. Suriye, Irak, İran ve Türkiye'deki Kürtlere dönük.İkincisi ise YPG/PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri ile ilgili bir dosya.





Bu konuda bildiğiniz gibi daha önce birkaç Amerikan medya kuruluşunda ve bir insan hakları örgütü raporunun dışında maalesef bu konu hep hasıraltı edildi. Halbuki bugün YPG'nin kontrolü altında olan bölgelerde uygulanan baskılar, zulümler, çocukların zorla askere alınması gibi insan hakları ihlalleri olan birçok uygulamaları var. Bunları bir dosya halinde Bolton'a sunduk." ifadelerini kullandı.

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