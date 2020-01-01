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Bolu Dağı'nda yoğun kar trafiği etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede gece saatlerinde sağanağın ardından başlayan kar yağışı devam ediyor.

AA | 01.01.2020 - 15:40..
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D-100 kara yolunun Bolu il sınırları içinde yer alan Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi mevkileriyle Düzce il sınırı içinde kalan Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor. D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde ise karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Güzergahta teyakkuz halinde bulunan Karayolları ekipleri, aralıklarla kar küreme ve tuzlama yaparak yolun karla kaplanmaması için çalışma yürütüyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar trafiği etkiliyor

POLİSLER SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Polis ekipleri de ulaşım için Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını isteyerek, ayrıca araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, Bolu Dağı'nı kullanan bazı sürücüler bölgede etkili olan kar yağışını görerek araçlarından inip kar topu oynadı ve hatıra fotoğrafı çekti.

Bolu Dağı'nda yoğun kar trafiği etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar trafiği etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar trafiği etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar trafiği etkiliyor

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