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Bolu'da öğrenciler robotik kol tasarladı

Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla bomba imha ve fizik tedavi gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kolun tanıtımın yaptı.

DHA | 13.05.2019 - 09:22..
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Robotlar ve yapay zakânın birbiri ile uyumu, çok farklı kullanım alanlarına sahip yeni teknolojiler üretilmesini sağlıyor. Bolu'da, sahip olduğu sensörler sayesinde insan el hareketlerinin aynısını taklit edebilen yeni bir robotik kol tasarlandı.

Bolu'da, eğitim ve sağlık alanında sayısız eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal'ın anısına 'İzzet Baysal Şükran Günleri' düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, kentteki okullar tarafından da en işlek noktalardan İzzet Baysal Caddesi'nde stantlar kuruldu.

Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin geliştirdiği bomba imha ve fizik tedavi alanlarında kullanılabilecek robotik kol da standlardaki yerini aldı.

robotik kol

İNSAN HAREKETLERİNİ TEKRARLIYOR

Stantları gezenler, Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okulun bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül tarafından tasarımı ve yazılımı yapılan robotik kola yoğun ilgi gösterdi. Robotik kol, yazılım sayesinde bilgisayar sensörüyle kameraya tutulan elin yaptığı parmak hareketlerinin aynısını yapma yeteneğine sahip olmasıyla dikkat çekti.

Robotik kol hakkında bilgiler veren bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül, "Projedeki amacımız, insan el hareketlerini bir kamera vasıtasıyla algılayıp, bunu sayısal sinyallere dönüştürmek. Bu dönüştürdüğümüz sinyalleri de akabinde kendi tasarlamış olduğumuz, motorlardan oluşan mekanik bir robot kola göndermek. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde elimizin eklemlerini hareket noktası olarak işaretliyor. Elimi hareket ettirdikçe bir açı sinyaline dönüştürüyor. Bu şekilde hareketi sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

robot

Robotik kolun fizik tedavi ve bomba imhası gibi alanlarda kullanılabileceğini açıklayan Akgül, "Bu çalışmalar örneğin; fizik tedavi ünitelerinde kullanılabilir. Mesela; insanların bir kolu sağlam diğer kolu felçli. Sağlam kolundaki hareketleri mekanik kola aktararak, diğer kolun uyarılmasını sağlayabiliriz. Fizik tedavide uzman arkadaşlarla görüştüğümüzde bunun olabileceğini söylediler. Ayrıca tehlikeli maddelere el sürmekten kaçınılması durumunda, bir bombayı alırken hassas bir şekilde alınması gerekiyor. Bizim yaptığımız mekanik sistem çok hassas bir sistem değil ama bunun daha hassası olduğunu düşünürseniz oradaki tehlikeli cismi ortamdan uzaklaştırma sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

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